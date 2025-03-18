Цены на яйца в США бьют рекорды. Спасут ли Трампа от кризиса Европа и Украина

Вспышка птичьего гриппа в США вызвала рекордный рост цен на яйца. В связи с этим американское правительство обратилось к ряду стран с запросом на импорт куриных яиц. Среди этих государств – Дания, которой Дональд Трамп ранее угрожал аннексией ее территории.

О том, почему возник яичный кризис в США и может ли Украина помочь в его разрешении, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Как возник яичный кризис в США

Из-за продовольственного кризиса стоимость десятка яиц в США в начале 2025 года поднялась до более 10 долларов, передает CNN. Однако цены постепенно начали падать. В первую неделю марта цены на оптовые яйца (без упаковки) в среднем составили около 6,85 доллара за десяток.

Для сравнения, еще в ноябре 2023 года цена была почти вдвое ниже – 3,65 доллара за десяток. В то же время в Украине средняя цена десятка яиц составляет около 60-70 гривен, что эквивалентно примерно 1,5 доллара.

Основной причиной такой ситуации в США стала масштабная вспышка птичьего гриппа H5N1, который охватил все 50 штатов и Пуэрто-Рико. Это привело к значительному сокращению популяции кур-несушек и, как следствие, к дефициту и резкому росту цен на яйца.

"Эта эпидемия привела к уничтожению более 21 миллиона кур-несушек, что существенно сократило объемы производства яиц в стране. Кроме этого, сокращение ветеринарной службы США на 25% усложнило борьбу с эпидемией, что еще больше ухудшило ситуацию. Этот кризис не был внезапным", – сообщил РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

Эксперт добавляет, что кризис начался не в этом году, а еще почти три года назад. С 2022 года вирус H5N1, высококонтагиозная форма птичьего гриппа, поразил 153 миллиона птиц в 48 штатах, что заставило фермеров массово забивать зараженный скот, чтобы остановить распространение болезни.

Как сообщает Associated Press, птичий грипп заставил фермеров уничтожить более 166 миллионов птиц, преимущественно кур-несушек. Только с начала 2023 года было забито более 30 миллионов кур-несушек. В результате цены на яйца в США взлетели до рекордных уровней, а в некоторых магазинах даже ввели ограничения на их продажу. Эта ситуация подчеркивает масштабы кризиса, который длится уже несколько лет и продолжает влиять на продовольственный рынок страны.

За последние два года стоимость яиц в США выросла в среднем на 65%, причем 40% этого роста пришлись на период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года. Дональд Трамп обещал снизить цены на яйца в первый же день своей каденции, однако в феврале, первом полном месяце его президентства, цены выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет The Guardian. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что цены на яйца вырастут на 41% в этом году по сравнению с прошлогодним средним показателем в 3,17 доллара за десяток.

До начала эпидемии птичьего гриппа цена на яйца десятилетиями оставалась ниже 2 долларов за десяток. Если цены будут оставаться высокими, это будет уже третий год подряд, когда потребители сталкиваются с шокирующими ценами накануне Пасхи, которую верующие будут праздновать 20 апреля. Яйца традиционно играют важную роль в этом празднике, что делает их дефицит и высокие цены особенно заметными для населения.

Может ли Украина помочь американцам своими яйцами

Сейчас Украина не экспортирует яйца в США. Однако, по словам Максима Гопко, мощности, которые есть в Украине, могут поддержать предложение на внутреннем рынке США. Он добавляет, что украинский импорт этого продукта не решит полностью все проблемы, однако может частично компенсировать дефицит.

"За январь в Украине было произведено 784 млн штук, что на 0,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 64% яиц производится в предприятиях и остальные 36% в хозяйствах населения. К счастью, нам не грозит подобный дефицит, ведь в Украине с наступлением тепла предложение увеличивается, что и повлияет положительно на цену для потребителей", – подчеркивает Гопко.

В частности, экспорт яиц из Украины вырос почти в 2 раза с начала года. По данным Государственной службы статистики, Украина отправила на экспорт 10 600 тонн яиц в январе 2025 года, что на 92,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Крупнейшими покупателями отечественного продукта в течение первого месяца 2025 года были Хорватия (14,9%), Италия (13,5%) и Польша (11,1%).

Несмотря на успехи украинской отрасли птицеводства, Соединенные Штаты не спешат закупать яйца в Украине. Зато США обратились с запросом об импорте яиц в Данию и другие европейские страны. Этот запрос от Министерства сельского хозяйства США совпал с введением ряда новых тарифов на страны, включая европейские, а также с угрозой введения дополнительных ограничений.

Дональд Трамп также угрожал экономическими санкциями, если Дания не передаст контроль над Гренландией США. Накануне он вообще ошеломил заявлением, что США в конце концов могут аннексировать эту территорию, несмотря на статус Гренландии как автономной территории Дании, которая является членом Европейского Союза.

Датская ассоциация яичной промышленности заявила, что изучит этот запрос, но подчеркнула, что в Европе нет избытка яиц. Аналогичный ответ прозвучал и от другой скандинавской страны – Финляндии. Финская ассоциация птицы подтвердила, что к ней обращались относительно потенциального экспорта, но отметила, что Финляндия не имеет соглашений о доступе к рынку с американским регулированием в этой области.

Однако в феврале Турция заявила, что начала экспортировать около 15 тысяч тонн яиц в США. Этот шаг стал частью усилий по восполнению дефицита на американском рынке. При этом, по данным Wall Street Journal, Таможенно-пограничная служба США сообщила об увеличении на 36% случаев незаконной перевозки яиц из Мексики и Канады. В некоторых приграничных регионах Техаса этот показатель вырос на 54%, а в Сан-Диего их количество увеличилось более чем вдвое.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинс в прошлом месяце объявила о плане закупки импортных яиц в рамках программы стоимостью 1 миллиард долларов, направленной на борьбу с птичьим гриппом. Эта инициатива включает меры по восстановлению популяции птиц, поддержке фермеров и обеспечению стабильных поставок яиц на внутренний рынок.