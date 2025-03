Цены на яйца в США бьют рекорды. Спасут ли Трампа от кризиса Европа и Украина

За последние два года стоимость яиц в США выросла в среднем на 65%, причем 40% этого роста пришлись на период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года. Дональд Трамп обещал снизить цены на яйца в первый же день своей каденции, однако в феврале, первом полном месяце его президентства, цены выросли на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет The Guardian. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что цены на яйца вырастут на 41% в этом году по сравнению с прошлогодним средним показателем в 3,17 доллара за десяток.

Как сообщает Associated Press, птичий грипп заставил фермеров уничтожить более 166 миллионов птиц , преимущественно кур-несушек. Только с начала 2023 года было забито более 30 миллионов кур-несушек. В результате цены на яйца в США взлетели до рекордных уровней, а в некоторых магазинах даже ввели ограничения на их продажу. Эта ситуация подчеркивает масштабы кризиса, который длится уже несколько лет и продолжает влиять на продовольственный рынок страны.

При подготовке материала использован эксклюзивный комментарий аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопко, а также данные с сайтов Государственной службы статистики Украины, The Guardian, CNN, New York Post, Associated Press, Wall Street Journal и Helsinki Times.