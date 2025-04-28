Цены уже не те: как изменилась стоимость аренды жилья на западе Украины и где дешевле всего

Как изменились цены на аренду жилья на западе Украины (фото иллюстративное: Getty Images)

После начала полномасштабной войны в Украине в западных регионах из-за потока переселенцев резко подскочила аренда жилья. Она до сих пор остается одной из самых высоких, но в последнее время в некоторых городах наблюдается тенденция к снижению цен.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменились цены на аренду жилья на западе Украины.

Как изменилась стоимость жилья на западе Украины За последние полгода в некоторых городах западного региона снять квартиру стало дешевле. Местами цены упали на 7-9%. Больше всего за этот период цены снизились в Ивано-Франковске: однокомнатные квартиры сдают за 13 500 гривен, это на 7%, чем было;

двухкомнатные квартиры - за 16 300 гривен, цена снизилась на 2%;

трехкомнатные квартиры - за 16 400 гривен, стоимость не изменилась. Квартиры также подешевели в Хмельницком: однокомнатные сдают за 10 000 гривен, это на 5% дешевле, чем было;

двухкомнатные - за 10 000 гривен, цена упала на 9%;

трехкомнатные - за 12 000 гривен, стоимость не изменилась. Цены на аренду снизились и в Ровно: однокомнатные квартиры стоят 11 500 гривен, это на 4% меньше, чем было;

двухкомнатные и трехкомнатные - по 12 000 гривен, цена не изменилась. Аренда во Львове снизилась, но не на все виды жилья: однокомнатные квартиры стоят 17 500 гривен, это на 2% дешевле;

двухкомнатные наоборот подорожали на 5% и теперь стоят 20 900 гривен;

трехкомнатные теперь сдают за 22 600 гривен, это на 1% дешевле, чем было. Цены на аренду жилья в Украине (скриншот ЛУН) В остальных городах на западе Украины цены не изменились на аренду жилья. Лидером по стоимости до сих пор остается Ужгород: однокомнатные квартиры там стоят 18 800 гривен;

двухкомнатные - 20 900 гривен;

трехкомнатные - 25 100 гривен. В Луцке: однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен;

двухкомнатные - за 15 тысяч;

данных о трехкомнатных - недостаточно. В Черновцах: однокомнатные квартиры стоят 12 500 гривен;

двухкомнатные - 14 800 гривен;

трехкомнатные - 16 700 гривен. Самой дешевая аренда на западе Украины в Тернополе: однокомнатные квартиры сдают за 10 500 гривен;

двухкомнатные - 12 000 гривен;

трехкомнатные - 13 тысяч гривен. Процент заработной платы, который идет на аренду жилья (скриншот ЛУН) (скриншот ЛУН) Добавим, что в Украине лидерами по стоимости жилья являются Ужгород, Львов и Киев, где аренда стартует от 17 500 гривен. Дешевле всего квартиры сдают в Харькове, Запорожье и Николаеве - там однокомнатные квартиры стоят 4 тысячи, 5 тысяч и 6 тысяч гривен, соответственно.