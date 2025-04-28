Цены уже не те: как изменилась стоимость аренды жилья на западе Украины и где дешевле всего
После начала полномасштабной войны в Украине в западных регионах из-за потока переселенцев резко подскочила аренда жилья. Она до сих пор остается одной из самых высоких, но в последнее время в некоторых городах наблюдается тенденция к снижению цен.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, как изменились цены на аренду жилья на западе Украины.
Как изменилась стоимость жилья на западе Украины
За последние полгода в некоторых городах западного региона снять квартиру стало дешевле. Местами цены упали на 7-9%.
Больше всего за этот период цены снизились в Ивано-Франковске:
- однокомнатные квартиры сдают за 13 500 гривен, это на 7%, чем было;
- двухкомнатные квартиры - за 16 300 гривен, цена снизилась на 2%;
- трехкомнатные квартиры - за 16 400 гривен, стоимость не изменилась.
Квартиры также подешевели в Хмельницком:
- однокомнатные сдают за 10 000 гривен, это на 5% дешевле, чем было;
- двухкомнатные - за 10 000 гривен, цена упала на 9%;
- трехкомнатные - за 12 000 гривен, стоимость не изменилась.
Цены на аренду снизились и в Ровно:
- однокомнатные квартиры стоят 11 500 гривен, это на 4% меньше, чем было;
- двухкомнатные и трехкомнатные - по 12 000 гривен, цена не изменилась.
Аренда во Львове снизилась, но не на все виды жилья:
- однокомнатные квартиры стоят 17 500 гривен, это на 2% дешевле;
- двухкомнатные наоборот подорожали на 5% и теперь стоят 20 900 гривен;
- трехкомнатные теперь сдают за 22 600 гривен, это на 1% дешевле, чем было.
Цены на аренду жилья в Украине (скриншот ЛУН)
В остальных городах на западе Украины цены не изменились на аренду жилья. Лидером по стоимости до сих пор остается Ужгород:
- однокомнатные квартиры там стоят 18 800 гривен;
- двухкомнатные - 20 900 гривен;
- трехкомнатные - 25 100 гривен.
В Луцке:
- однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен;
- двухкомнатные - за 15 тысяч;
- данных о трехкомнатных - недостаточно.
В Черновцах:
- однокомнатные квартиры стоят 12 500 гривен;
- двухкомнатные - 14 800 гривен;
- трехкомнатные - 16 700 гривен.
Самой дешевая аренда на западе Украины в Тернополе:
- однокомнатные квартиры сдают за 10 500 гривен;
- двухкомнатные - 12 000 гривен;
- трехкомнатные - 13 тысяч гривен.
Процент заработной платы, который идет на аренду жилья (скриншот ЛУН) (скриншот ЛУН)
Добавим, что в Украине лидерами по стоимости жилья являются Ужгород, Львов и Киев, где аренда стартует от 17 500 гривен. Дешевле всего квартиры сдают в Харькове, Запорожье и Николаеве - там однокомнатные квартиры стоят 4 тысячи, 5 тысяч и 6 тысяч гривен, соответственно.
Читайте также о том, что в Украине цены на квартиры в новостройках снова поползли вверх. За последние полгода в некоторых городах они выросли до 15% в валюте. Больше всего подорожало жилье в Одессе, Ровно и Чернигове. В то же время в нескольких городах недвижимость наоборот подешевела.
Ранее мы писали о том, что за последние полгода стоимость однокомнатных квартир в Украине на вторичном рынке выросла в подавляющем большинстве городов, местами цены подскочили на 16% в валюте. Сейчас такое жилье стоит от 17,5 до 65 тысяч долларов. Дешевле всего оно в Запорожье, Николаеве, Харькове и Сумах.
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