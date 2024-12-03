Ціни впали. За скільки зараз можна купити квартиру у Полтаві

Вартість нерухомості у Полтаві за останні пів року знизилась на 3% у доларовому еквіваленті на вторинному ринку та 1% – на первинному. Зараз ціни на житло у місті належать до середнього сегмента по Україні.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштують квартири у Полтаві.
Зараз "квадрат" нерухомості на вторинному ринку у Полтаві в середньому коштує 880 доларів. Вартість залишається умовно стабільною протягом року, незначні "стрибки" спостерігались із лютого по липень у цінах на двокімнатні квартири.
Ціни на квартири:
Найбільше на ринку пропозицій із продажу однокімнатних пропозицій за ціною 25-35 тис. доларів, але є чимало варіантів житла від 50 тис. доларів.
За підрахунками експертів ЛУН та Work, для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Полтаві, доведеться відкладати усю зарплату протягом 6,6 року, на двокімнатну – 9 років, трикімнатну – 11,2 року.
Додамо, що ціни у Полтаві належать до середнього сегмента. Найдорожче житло зараз у Львові, Києві та Ужгороді, там 1 кв. м коштує 2 000, 1480 та 1 250 доларів, відповідно. Найдешевша нерухомість зараз у Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах, там вартість "квадрата" становить 470, 500 та по 580 доларів, відповідно.
Ціни на житло у новобудовах за останні пів року знизились на 1%, зараз "квадрат" нерухомості в середньому коштує 790 доларів. Це навіть дешевше, ніж було до початку повномасштабної війни, тоді 1 кв. м продавали за 810 доларів.
Вартість житла у новобудовах залежить від класу житла:
Зараз у місті 34 черги ЖК у продажу, 18 черг на етапі будівництва, крім цього ведуться підготовчі роботи 1 котловану. 9 забудовників надають розтермінування, у 5 можна придбати квартиру за державною іпотечною програмою "єОселя", у 3 – житло можна взяти у кредит.
Темпи зведення житла у Полтаві цьогоріч майже вдвічі нижчі, ніж були у 2022 році.
Попит на оренду в Полтаві залишається високим, оскільки туди переїхало багато переселенців. Загалом ціни за останні пів року залишились на тому ж рівні, втім з серпня по листопад ринок був вкрай нестабільний, зокрема у вересні різко подорожчали трикімнатні квартири, при цьому одно- і двокімнатні тоді подешевшали. Зараз ціни стабілізувались.
Ціни на оренду у Полтаві:
Дослідження ЛУН та Work.ua показало, що в середньому полтавці витрачають 58% заробітної плати на оренду житла.
Нещодавно ми писали про те, що ціни у Луцьку залишаються одні із найвищих в Україні. Житло у новобудовах зросло ще на 5% у доларовому еквіваленті за останні пів року, а от на вторинному ринку залишилась без змін за аналогічний період.
Читайте також про те, що в Україні для того, щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно в середньому відкладати усю зарплату від 2,8 до 10 років, залежно від міста розташування житла. Такі результати показало дослідження ЛУН та Work.ua.
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