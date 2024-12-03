Ціни впали. За скільки зараз можна купити квартиру у Полтаві

Які ціни на вторинному ринку

Зараз "квадрат" нерухомості на вторинному ринку у Полтаві в середньому коштує 880 доларів. Вартість залишається умовно стабільною протягом року, незначні "стрибки" спостерігались із лютого по липень у цінах на двокімнатні квартири.

Ціни на квартири:

однокімнатна – 35 000 доларів

двокімнатна квартира – 48 000 доларів

трикімнатна квартира – 59 900 грн

Найбільше на ринку пропозицій із продажу однокімнатних пропозицій за ціною 25-35 тис. доларів, але є чимало варіантів житла від 50 тис. доларів.

За підрахунками експертів ЛУН та Work, для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Полтаві, доведеться відкладати усю зарплату протягом 6,6 року, на двокімнатну – 9 років, трикімнатну – 11,2 року.

Додамо, що ціни у Полтаві належать до середнього сегмента. Найдорожче житло зараз у Львові, Києві та Ужгороді, там 1 кв. м коштує 2 000, 1480 та 1 250 доларів, відповідно. Найдешевша нерухомість зараз у Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Сумах, там вартість "квадрата" становить 470, 500 та по 580 доларів, відповідно.

Ціни на вторинному ринку у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштують квартири у новобудовах

Ціни на житло у новобудовах за останні пів року знизились на 1%, зараз "квадрат" нерухомості в середньому коштує 790 доларів. Це навіть дешевше, ніж було до початку повномасштабної війни, тоді 1 кв. м продавали за 810 доларів.

Вартість житла у новобудовах залежить від класу житла:

економ – 680 доларів

комфорт – 790 доларів

бізнес – 1 050 доларів

преміум – 1 130 доларів

Зараз у місті 34 черги ЖК у продажу, 18 черг на етапі будівництва, крім цього ведуться підготовчі роботи 1 котловану. 9 забудовників надають розтермінування, у 5 можна придбати квартиру за державною іпотечною програмою "єОселя", у 3 – житло можна взяти у кредит.

Темпи зведення житла у Полтаві цьогоріч майже вдвічі нижчі, ніж були у 2022 році.

Зміна вартості квартир на первинному ринку у Полтаві за останні пів року (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість оренди

Попит на оренду в Полтаві залишається високим, оскільки туди переїхало багато переселенців. Загалом ціни за останні пів року залишились на тому ж рівні, втім з серпня по листопад ринок був вкрай нестабільний, зокрема у вересні різко подорожчали трикімнатні квартири, при цьому одно- і двокімнатні тоді подешевшали. Зараз ціни стабілізувались.

Ціни на оренду у Полтаві:

однокімнатна – 10 800 грн

двокімнатна – 11 000 грн

трикімнатна – 12 000 грн

Дослідження ЛУН та Work.ua показало, що в середньому полтавці витрачають 58% заробітної плати на оренду житла.

Ринок оренди житла у Полтаві (скриншот сайту ЛУН)