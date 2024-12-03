Цены упали. За сколько сейчас можно купить квартиру в Полтаве

Какие цены на вторичном рынке

Сейчас "квадрат" недвижимости на вторичном рынке в Полтаве в среднем стоит 880 долларов. Стоимость остается условно стабильной в течение года, незначительные "скачки" наблюдались с февраля по июль в ценах на двухкомнатные квартиры.

Цены на квартиры:

однокомнатная – 35 000 долларов

двухкомнатная квартира – 48 000 долларов

трехкомнатная квартира – 59 900 грн

Больше всего на рынке предложений по продаже однокомнатных предложений по цене 25-35 тыс. долларов, но есть также немало вариантов жилья от 50 тыс. долларов.

По подсчетам экспертов ЛУН и Work, для того чтобы купить однокомнатную квартиру в Полтаве, придется откладывать всю зарплату в течение 6,6 года, на двухкомнатную – 9 лет, трехкомнатную – 11,2 года.

Добавим, что цены в Полтаве относятся к среднему сегменту. Самое дорогое жилье сейчас во Львове, Киеве и Ужгороде, там 1 кв. м стоит 2000, 1480 и 1250 долларов, соответственно. Самая дешевая недвижимость сейчас в Херсоне, Запорожье, Харькове и Сумах, там стоимость "квадрата" составляет 470, 500 и 580 долларов, соответственно.

Цены на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоят квартиры в новостройках

Цены на жилье в новостройках за последние полгода снизились на 1%, сейчас "квадрат" недвижимости в среднем стоит 790 долларов. Это даже дешевле, чем было до начала полномасштабной войны, тогда 1 кв. м продавали за 810 долларов.

Стоимость жилья в новостройках зависит от класса жилья:

эконом – 680 долларов

комфорт – 790 долларов

бизнес – 1 050 долларов

премиум – 1 130 долларов

Сейчас в городе 34 очереди ЖК в продаже, 18 очередей на этапе строительства, кроме этого ведутся подготовительные работы 1 котлована. 9 застройщиков предоставляют рассрочку, у 5 можно приобрести квартиру по государственной ипотечной программе "єОселя", в 3 – жилье можно взять в кредит.

Темпы строительства жилья в Полтаве в этом году почти вдвое ниже, чем были в 2022 году.

Изменение стоимости квартир на первичном рынке в Полтаве за последние полгода (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость аренды

Спрос на аренду в Полтаве остается высоким, поскольку туда переехало много переселенцев. В целом цены за последние полгода остались на том же уровне, но с августа по ноябрь рынок был крайне нестабильным, в частности в сентябре резко подорожали трехкомнатные квартиры, при этом одно- и двухкомнатные тогда подешевели. Сейчас цены стабилизировались.

Цены на аренду в Полтаве:

однокомнатная – 10 800 грн

двухкомнатная – 11 000 грн

трехкомнатная – 12 000 грн

Исследование ЛУН и Work.ua показало, что в среднем полтавчане тратят 58% заработной платы на аренду жилья.

Рынок аренды жилья в Полтаве (скриншот сайта ЛУН)