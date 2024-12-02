Одне із найдорожчих міст. Які ціни на житло у Луцьку і як змінився ринок за пів року

Ціни на ринку нерухомості у Луцьку залишаються одними із найвищих в Україні. За останні пів року вартість житла у новобудовах зросла ще на 5% у доларовому еквіваленті, а от на вторинному ринку залишилась без змін.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштують квартири у Луцьку.

Яка вартість квартир на вторинному ринку

Луцьк вважається умовно безпечним містом, тому попит на нерухомість там залишається високим. Зараз "квадрат" житла на вторинному ринку коштує 1 050 доларів, при цьому ціна залишається стабільною протягом останніх пів року.

Ціни на житло:

однокімнатна квартира – 45 700 доларів

двокімнатна квартира – 59 900 доларів

трикімнатна квартира – 69 900 доларів

Найбільше на ринку пропозицій однокімнатних квартир за ціною 40-45 тис. доларів, хоча є варіанти також від 65 тис. доларів.

Цьогоріч найбільше ціни "скакали" на трикімнатні квартири. Максимально високою вартість була у січні та червні – 75 тис. доларів, найнижчою – у липні та жовтні – 65 тис. доларів.

За даними спільного дослідження ЛУН та Work.ua, для того, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Луцьку, доведеться відкладати в середньому усю зарплату за 8,6 року, на двокімнатну квартиру – 11,2 року, трикімнатну – 12,9 року.

Додамо також, що Луцьк входять у 7-ку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. У цьому переліку також: Львів, Київ, Ужгород, Чернівці, Вінниця, Рівне.

Ціни на нерухомість на вторинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштує житло у новобудовах

За останні пів року ціни у новобудовах Луцьку зросли на 5% у доларовому еквіваленті. Зараз 1 кв. м коштує в середньому 870 доларів. Для порівняння, до повномасштабної війни вартість становила 700 доларів.

Ціни на нерухомість залежать від класу житла:

комфорт – 830 доларів

преміум – 930 доларів

бізнес – 960 доларів

економ – замало даних на ринку

Зараз у Луцьку 26 черг новобудов у продажу, 15 черг на етапі будівництва. При цьому темпи зведення житла у місті досягли довоєнних показників. Придбати нерухомість можна у 6 забудовників за іпотечною програмою "єОселя", ще у 8 – діє система розтермінування, а в 1 – кредитна програма.

Ціни у Луцьку на нерухомість на первинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду житла

Ціни на оренду житла у місті не змінились протягом останніх пів року. В середньому одно- і двокімнатні квартири здають за 15 тис. грн в місяць. Даних про трикімнатні зараз нема. При цьому статистика ЛУН показує, що на оренду житла у містян йде 81% заробітної плати.

Для порівняння найвищі ціни на оренду житла зараз в Ужгороді, Львові та Києві. Там однокімнатні квартири здають за 18 700 грн, 17 000 та 16 500 грн, відповідно.

Ринок оренди у Луцьку (скриншот сайту ЛУН)