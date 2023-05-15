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Ціни впали за останній місяць: скільки в Україні коштують бензин, дизель та автогаз

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 12:53
Ціни впали за останній місяць: скільки в Україні коштують бензин, дизель та автогаз Фото: паливо подешевшало в Україні на 1,4-4,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у квітні 2023 року. Найбільше подешевшало дизельне пальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у квітні, порівняно з березнем, бензин А-92 подешевшав на 2,9% до 44,4 гривень за літр, бензин А-95 на 1,4% до 46,6 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 4,5% - до 46,6 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 4,2% до 21,7 гривень за літр.

Ціни впали за останній місяць: скільки в Україні коштують бензин, дизель та автогаз

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Так, з липня акциз на паливо повернуть на колишній рівень – піднімуть із 7% до 20%.

За даними Держстату, у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року бензин А-92 подорожчав на 68,6% до 50,0 гривень за літр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривень за літр. Дизельне пальне подорожчало на 85,7% - до 55,0 гривень за літр. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 52,3% - до 29,1 гривень за літр.

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Державна служба статистики Ціни на бензин
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