Цены упали за последний месяц: сколько в Украине стоят бензин, дизель и автогаз
Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в апреле 2023 года. Больше всего подешевело дизельное топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в апреле по сравнению с мартом бензин А-92 подешевел на 2,9% до 44,4 гривен за литр, бензин А-95 на 1,4% до 46,6 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 4,5% до 46,6 гривен за литр.
При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 4,2% до 21,7 гривен за литр.
Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.
Так, с июля акциз на топливо вернут на прежний уровень - поднимут с 7% до 20%.
По данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% - до 55,0 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% - до 29,1 гривен за литр.