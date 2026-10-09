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Ціни на цибулю в Україні знижуються у жовтні-2026: скільки коштує кілограм

12:08 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ціни на цибулю в Україні знижуються у жовтні-2026: скільки коштує кілограм Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Фермери поступово здешевлюють продукцію на тлі послаблення попиту та збільшення пропозиції на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

Станом на 9 жовтня фермери пропонують ріпчасту цибулю за ціною 9-15 гривень за кілограм. У середньому це на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За даними моніторингу, попит на цибулю залишається порівняно невисоким, тоді як пропозиція продукції продовжує зростати.

Чому дешевшає цибуля

Однією з причин зниження цін є збільшення пропозиції цибулі низької якості. Через несприятливі погодні умови під час збирання врожаю частина продукції погіршила свої характеристики та виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Через це фермери намагаються якомога швидше реалізувати таку продукцію та знижують відпускні ціни.

Водночас якісна цибуля рідше надходить у продаж. Виробники воліють зберігати її у сховищах, очікуючи на більш вигідні ціни.

Попри чергове здешевлення, цибуля в Україні залишається дорожчою, ніж торік. Наразі її середня ціна приблизно на 37% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше РБК-Україна розповідало, що аграрії Миколаївської області через відсутність ринків збуту змушені залишати або утилізувати тонни вирощеної цибулі. Проблему також погіршує знищення переробних потужностей у регіоні.

Також ми писали, що через спекотну та переважно суху погоду наприкінці літа в Україні не відбулося достатнього поповнення запасів вологи у ґрунті. Це створило ризики для сівби озимого ріпаку, водночас у західних і північних областях умови для підготовки до посіву озимих залишалися задовільними.

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