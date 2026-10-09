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Цены на лук в Украине снижаются в октябре-2026: сколько стоит килограмм

12:08 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Цены на лук в Украине снижаются в октябре-2026: сколько стоит килограмм Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине продолжают снижаться цены на репчатый лук. Фермеры постепенно удешевляют продукцию на фоне ослабления спроса и увеличения предложения на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

По состоянию на 9 октября фермеры предлагают репчатый лук по цене 9-15 гривен за килограмм. В среднем это на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По данным мониторинга, спрос на лук остается сравнительно невысоким, в то время как предложение продукции продолжает расти.

Почему дешевеет лук

Одной из причин снижения цен является увеличение предложения лука низкого качества. Из-за неблагоприятных погодных условий при сборе урожая часть продукции ухудшила свои характеристики и оказалась непригодной для длительного хранения.

Поэтому фермеры стараются как можно быстрее реализовать такую продукцию и снижают отпускные цены.

В то же время, качественный лук реже поступает в продажу. Производители предпочитают хранить ее в хранилищах, ожидая более выгодные цены.

Несмотря на очередное удешевление, лук в Украине остается дороже, чем в прошлом году. Сейчас ее средняя цена примерно на 37% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что аграрии Николаевской области из-за отсутствия рынков сбыта вынуждены оставлять или утилизировать тонны выращенного лука. Проблему также усугубляет уничтожение перерабатывающих мощностей в регионе.

Также мы писали, что из-за жаркой и преимущественно сухой погоды в конце лета в Украине не произошло достаточного пополнения запасов влаги в почве. Это создало риски для сева озимого рапса, в то время как в западных и северных областях условия для подготовки к посеву озимых оставались удовлетворительными.

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