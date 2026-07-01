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Ціни в супермаркетах: що подорожчало та де знайти найдешевші продукти 1 липня

16:50 01.07.2026 Ср
3 хв
Яйця та олія подешевшали, а гречка продовжує показувати найбільший ціновий розрив
aimg Марія Кучерявець
Фото: в супермаркетах з початком липня оновилися цінники на продукти (інфографіка РБК-Україна)

Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів на початок липня. Частина позицій залишилася стабільною, однак окремі мережі змінили ціни на хліб та бакалію.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують основні продукти у найбільших мережах станом на 1 липня.

Головне:

  • Хліб: В "Ашані" ціни стабілізувалися з появою житнього за 20,70 грн.
  • Яйця: "Сільпо" суттєво знизило ціну за десяток до 48,50 грн.
  • Гречка: Зберігається колосальний чотирикратний розрив.
  • Молоко: У молочних відділах повна стабільність.
  • Соняшникова олія: Мережа АТБ відчутно знизила цінник на свою марку до 49,40 грн, але найбюджетніша олія все одно в Novus.

Хліб: зміни в "Ашані", коливання в інших мережах

Після несподіваного червневого стрибка вартості хліба в мережі "Ашан", ситуація дещо стабілізувалася. Замість половинки пшеничного за 21,30 грн, на полицях з'явився житній діабетичний формовий від "Формули смаку" (300 г) за 20,70 грн.

  • "Сільпо": житній діабетичний "Формула смаку" (300 г) - 13,79 грн
  • АТБ: тостовий "Кристинопіль" (300 г) - 23,90 грн
  • Novus: "Український" половинка (400 г) - 25,79 грн
  • "Ашан": хліб житній діабетичний (300 г) - 20,70 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 1 липня (інфографіка РБК-Україна)

Яйця: "Ашан" серед найдешевших

Різких змін у категорії яєць не зафіксовано, однак різниця між мережами зберігається. Мережа "Сільпо" помітно знизила вартість: десяток яєць "Пашот" (категорія С1), який ще вчора коштував 52,28 грн, сьогодні впав у ціні до 48,50 грн.

Водночас в "Ашані" штучний продаж яєць категорії С1 незначно зріс - з 3,30 грн до 3,40 грн за штуку (34,00 грн за десяток).

  • "Сільпо": яйця С1 (10 шт.) - 48,50 грн
  • АТБ: "Своя лінія" (10 шт.) - 50,90 грн
  • Novus: "Ясенсвіт С0" (10 шт.) - 63,99 грн
  • "Ашан": С1 - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток)

Читайте також: Ціни на продукти у липні. Чи варто готуватись до подорожчання?

Гречка: ціновий розрив зберігається

У сегменті круп різниця між мережами залишається суттєвою.

  • "Сільпо": Extra! (1 кг) - 15,69 грн
  • АТБ: "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": ядриця (1 кг) - 69,90 грн

Молоко: без змін

У молочному сегменті цінова стабільність зберігається.

  • АТБ: "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 20,30 грн
  • "Сільпо": "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": 2,6% (400 г) - 21,90 грн
  • Novus: 2,5% (900 г) - 34,99 грн

Олія: без різких коливань

Мережа АТБ суттєво знизила цінник на рафіновану соняшникову олію власної марки "Своя лінія" (0,5 л) - тепер вона коштує 49,40 грн замість червневих 53,13 грн.

  • "Сільпо": "Премія" (0,5 л) - 55,49 грн
  • АТБ: "Своя лінія" (0,5 л) - 49,40 грн
  • Novus: Auchan (0,5 л) - 48,20 грн
  • "Ашан": Auchan (0,5 л) - 48,20 грн
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