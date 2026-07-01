Ціни в супермаркетах: що подорожчало та де знайти найдешевші продукти 1 липня

Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів на початок липня. Частина позицій залишилася стабільною, однак окремі мережі змінили ціни на хліб та бакалію.
РБК-Україна розповідає, скільки коштують основні продукти у найбільших мережах станом на 1 липня.
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Після несподіваного червневого стрибка вартості хліба в мережі "Ашан", ситуація дещо стабілізувалася. Замість половинки пшеничного за 21,30 грн, на полицях з'явився житній діабетичний формовий від "Формули смаку" (300 г) за 20,70 грн.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 1 липня (інфографіка РБК-Україна)
Різких змін у категорії яєць не зафіксовано, однак різниця між мережами зберігається. Мережа "Сільпо" помітно знизила вартість: десяток яєць "Пашот" (категорія С1), який ще вчора коштував 52,28 грн, сьогодні впав у ціні до 48,50 грн.
Водночас в "Ашані" штучний продаж яєць категорії С1 незначно зріс - з 3,30 грн до 3,40 грн за штуку (34,00 грн за десяток).
У сегменті круп різниця між мережами залишається суттєвою.
У молочному сегменті цінова стабільність зберігається.
Мережа АТБ суттєво знизила цінник на рафіновану соняшникову олію власної марки "Своя лінія" (0,5 л) - тепер вона коштує 49,40 грн замість червневих 53,13 грн.