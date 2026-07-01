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Цены в супермаркетах: что подорожало и где найти самые дешевые продукты 1 июля

16:50 01.07.2026 Ср
3 мин
Яйца и масло подешевели, а гречка продолжает показывать самый большой ценовой разрыв
aimg Мария Кучерявец
Фото: в супермаркетах с началом июля обновились ценники на продукты (инфографика РБК-Украина)

Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов на начало июля. Часть позиций осталась стабильной, однако некоторые сети изменили цены на хлеб и бакалею.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоят основные продукты в крупнейших сетях по состоянию на 1 июля.

Главное:

  • Хлеб: В "Ашане" цены стабилизировались с появлением ржаного за 20,70 грн.
  • Яйца: "Сильпо" существенно снизило цену за десяток до 48,50 грн.
  • Гречка: Сохраняется колоссальный четырехкратный разрыв.
  • Молоко: В молочных отделах полная стабильность.
  • Подсолнечное масло: Сеть АТБ ощутимо снизила ценник на свою марку до 49,40 грн, но самое бюджетное масло все равно в Novus.

Хлеб: изменения в "Ашане", колебания в других сетях

После неожиданного июньского скачка стоимости хлеба в сети "Ашан", ситуация несколько стабилизировалась. Вместо половинки пшеничного за 21,30 грн, на полках появился ржаной форменный диабетический от "Формулы вкуса" (300 г) за 20,70 грн.

  • "Сильпо": ржаной диабетический "Формула вкуса" (300 г) - 13,79 грн
  • АТБ: тостовый "Кристинополь" (300 г) - 23,90 грн
  • Novus: "Украинский" половинка (400 г) - 25,79 грн
  • "Ашан": хлеб ржаной диабетический (300 г) - 20,70 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 1 июля (инфографика РБК-Украина)

Яйца: "Ашан" среди самых дешевых

Различные изменения в категории яиц не зафиксированы, однако разница между сетями сохраняется. Сеть "Сильпо" заметно снизила стоимость: десяток яиц "Пашот" (категория С1), еще вчера стоивший 52,28 грн, сегодня упал в цене до 48,50 грн.

В то же время в "Ашане" искусственная продажа яиц категории С1 незначительно выросла - с 3,30 грн до 3,40 грн за штуку (34,00 грн за десяток).

  • "Сильпо": яйца С1 (10 шт.) - 48,50 грн
  • АТБ: "Своя линия" (10 шт.) - 50,90 грн
  • Novus: "Ясенсвит С0" (10 шт.) - 63,99 грн
  • "Ашан": С1 - 3,40 грн/шт (34,00 грн за десяток)
Читайте также: Цены на продукты в июле. Стоит ли готовиться к удорожанию?

Гречка: ценовой разрыв сохраняется

В сегменте круп разница между сетями остается существенной.

  • "Сильпо": Extra! (1 кг) - 15,69 грн
  • АТБ: "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Молоко: без изменений

В молочном сегменте ценовая стабильность сохраняется.

  • АТБ: "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 20,30 грн
  • "Сильпо": "Полная Чаша" 2,6% (450 г - 21,49 грн
  • "Ашан": 2,6% (400 г) - 21,90 грн
  • Novus: 2,5% (900 г) - 34,99 грн

Масло: без резких колебаний

Сеть АТБ существенно снизила ценник на рафинированное подсолнечное масло собственной марки "Своя линия" (0,5 л) - теперь она стоит 49,40 грн вместо июньских 53,13 грн.

  • "Сильпо": "Премия" (0,5 л) - 55,49 грн
  • АТБ: "Своя линия" (0,5 л) - 49,40 грн
  • Novus: Auchan (0,5 л) - 48,20 грн
  • "Ашан": Auchan (0,5 л) - 48,20 грн
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