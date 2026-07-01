Цены в супермаркетах: что подорожало и где найти самые дешевые продукты 1 июля

Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов на начало июля. Часть позиций осталась стабильной, однако некоторые сети изменили цены на хлеб и бакалею.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят основные продукты в крупнейших сетях по состоянию на 1 июля.
Главное:
После неожиданного июньского скачка стоимости хлеба в сети "Ашан", ситуация несколько стабилизировалась. Вместо половинки пшеничного за 21,30 грн, на полках появился ржаной форменный диабетический от "Формулы вкуса" (300 г) за 20,70 грн.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 1 июля (инфографика РБК-Украина)
Различные изменения в категории яиц не зафиксированы, однако разница между сетями сохраняется. Сеть "Сильпо" заметно снизила стоимость: десяток яиц "Пашот" (категория С1), еще вчера стоивший 52,28 грн, сегодня упал в цене до 48,50 грн.
В то же время в "Ашане" искусственная продажа яиц категории С1 незначительно выросла - с 3,30 грн до 3,40 грн за штуку (34,00 грн за десяток).
В сегменте круп разница между сетями остается существенной.
В молочном сегменте ценовая стабильность сохраняется.
Сеть АТБ существенно снизила ценник на рафинированное подсолнечное масло собственной марки "Своя линия" (0,5 л) - теперь она стоит 49,40 грн вместо июньских 53,13 грн.