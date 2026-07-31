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Ціни в супермаркетах наприкінці липня: де купити хліб від 13 грн, а олію - до 50

18:03 31.07.2026 Пт
3 хв
Гречка коливається в ціні від 55 до 70 гривень
aimg Марія Кучерявець
Ціни в супермаркетах наприкінці липня: де купити хліб від 13 грн, а олію - до 50 Фото: вартість базових продуктів у супермаркетах оновилася (інфографіка РБК-Україна)
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Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Станом на 31 липня більшість позицій у найбільших торгівельних мережах залишаються стабільними, однак у деяких категоріях зафіксовано точкове коливання цін.

Про те, скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Хліб та молоко: ціни залишаються повністю стабільними в усіх великих мережах.
  • Гречка утримує позиції: найдешевша пропозиція зафіксована в "Сільпо" (54,99 грн/кг за акцією).
  • Яйця додають у ціні: у "Сільпо" десяток категорії С1 зріс у вартості з 41,57 грн до 43,88 грн.
  • Соняшникова олія: найнижчий цінник утримує "Ашан" (49,30 грн за 0,5 л).

Деталізовані ціни в супермаркетах (31 липня)

Хліб

Цінова ситуація в категорії хлібобулочних виробів залишається повністю фіксованою. Найдешевшою позицією у нарізці серед досліджуваних товарів відзначилося "Сільпо".

  • "Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб Формула Смаку "Білий пшеничний" (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Ціни в супермаркетах наприкінці липня: де купити хліб від 13 грн, а олію - до 50

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Вартість гречаної крупи коливається від 55 до майже 70 гривень за кілограм. Найдешевша пропозиція наразі утримується в "Сільпо" завдяки акційній знижці у 15%.

  • "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (знижка замість 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

У цій категорії зафіксовано динаміку зростання ціни в мережі "Сільпо" - десяток яєць "Пашот" додав у вартості понад 2 гривні порівняно з попереднім днем. Найдешевшою альтернативою залишається поштучний продаж в "Ашані".

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн / десяток
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,88 грн (зростання з 41,57 грн)
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акційна ціна, замість 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

Вартість пастеризованого молока залишається сталою в усіх моніторингових мережах.

  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн
  • "Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan GB 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Соняшникова олія

Мінімальний поріг цін утримує "Ашан". Тим часом у "Сільпо" відбулася "ротація" асортиментної позиції: замість олії "Королівський смак" (52,49 грн) представлено рафіновану олію власної марки "Премія" за ціною 56,49 грн.

  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan (0,5 л) - 49,30 грн
  • АТБ: Олія "Своя лінія" (0,5 л) - 50,70 грн (знижка з 53,13 грн)
  • "Сільпо": Олія соняшникова "Премія" (0,5 л) - 56,49 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Олейна Пресова" (500 мл) - 62,99 грн
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