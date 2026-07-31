Ціни в супермаркетах наприкінці липня: де купити хліб від 13 грн, а олію - до 50
Українські супермаркети оновили цінники на базові продукти. Станом на 31 липня більшість позицій у найбільших торгівельних мережах залишаються стабільними, однак у деяких категоріях зафіксовано точкове коливання цін.
Про те, скільки коштують хліб, гречка, яйця, молоко та олія у мережах "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашан", - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Хліб та молоко: ціни залишаються повністю стабільними в усіх великих мережах.
- Гречка утримує позиції: найдешевша пропозиція зафіксована в "Сільпо" (54,99 грн/кг за акцією).
- Яйця додають у ціні: у "Сільпо" десяток категорії С1 зріс у вартості з 41,57 грн до 43,88 грн.
- Соняшникова олія: найнижчий цінник утримує "Ашан" (49,30 грн за 0,5 л).
Деталізовані ціни в супермаркетах (31 липня)
Хліб
Цінова ситуація в категорії хлібобулочних виробів залишається повністю фіксованою. Найдешевшою позицією у нарізці серед досліджуваних товарів відзначилося "Сільпо".
- "Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хліб Формула Смаку "Білий пшеничний" (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
- АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, 400 г) - 25,79 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 31 липня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Вартість гречаної крупи коливається від 55 до майже 70 гривень за кілограм. Найдешевша пропозиція наразі утримується в "Сільпо" завдяки акційній знижці у 15%.
- "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (знижка замість 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця (1 кг) - 69,90 грн
Яйця (категорія С1)
У цій категорії зафіксовано динаміку зростання ціни в мережі "Сільпо" - десяток яєць "Пашот" додав у вартості понад 2 гривні порівняно з попереднім днем. Найдешевшою альтернативою залишається поштучний продаж в "Ашані".
- "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн / десяток
- "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,88 грн (зростання з 41,57 грн)
- АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акційна ціна, замість 47,90 грн)
- Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
Вартість пастеризованого молока залишається сталою в усіх моніторингових мережах.
- АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн
- "Сільпо": Молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
- "Ашан": Молоко Auchan GB 2,6% (900 г) - 38,90 грн
Соняшникова олія
Мінімальний поріг цін утримує "Ашан". Тим часом у "Сільпо" відбулася "ротація" асортиментної позиції: замість олії "Королівський смак" (52,49 грн) представлено рафіновану олію власної марки "Премія" за ціною 56,49 грн.
- "Ашан": Олія соняшникова Auchan (0,5 л) - 49,30 грн
- АТБ: Олія "Своя лінія" (0,5 л) - 50,70 грн (знижка з 53,13 грн)
- "Сільпо": Олія соняшникова "Премія" (0,5 л) - 56,49 грн
- Novus: Олія соняшникова "Олейна Пресова" (500 мл) - 62,99 грн