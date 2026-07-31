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Цены в супермаркетах в конце июля: где купить хлеб от 13 грн, а масло - до 50

18:03 31.07.2026 Пт
3 мин
Гречка колеблется в цене от 55 до 70 гривен
aimg Мария Кучерявец
Цены в супермаркетах в конце июля: где купить хлеб от 13 грн, а масло - до 50 Фото: стоимость базовых продуктов в супермаркетах обновилась (инфографика РБК-Украина)
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Украинские супермаркеты обновили ценники на базовые продукты. По состоянию на 31 июля большинство позиций в крупнейших торговых сетях остается стабильным, однако в некоторых категориях зафиксировано точечное колебание цен.

О том, сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и растительное масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан", - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Хлеб и молоко: цены остаются стабильными во всех крупных сетях.
  • Гречко удерживает позиции: самое дешевое предложение зафиксировано в "Сильпо" (54,99 грн/кг по акции).
  • Яйца прибавляют в цене: в "Сильпо" десяток категории С1 вырос в стоимости с 41,57 грн до 43,88 грн.
  • Подсолнечное масло: самый низкий ценник содержит "Ашан" (49,30 грн за 0,5 л).

Подробные цены в супермаркетах (31 июля)

Хлеб

Ценовая ситуация в категории хлебобулочных изделий остается полностью фиксированной. Дешевой позицией в нарезке среди исследуемых товаров отметилось "Сильпо".

  • "Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хлеб Формула Вкуса "Белый пшеничный" (нарезанный, 350 г) – 14,50 грн
  • АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Цены в супермаркетах в конце июля: где купить хлеб от 13 грн, а масло - до 50

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самое дешевое предложение в настоящее время содержится в "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%.

  • "Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (скидка вместо 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В этой категории зафиксирована динамика роста цены в сети "Сильпо" - десяток яиц "Пашот" прибавил в стоимости более 2 гривен по сравнению с предыдущим днем. Самой дешевой альтернативой остается поштучная продажа в "Ашане".

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн/десяток
  • "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,88 грн (рост с 41,57 грн)
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акционная цена, вместо 47,90 грн)
  • Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

Стоимость пастеризованного молока остается постоянной во всех мониторинговых сетях.

  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн
  • "Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan GB 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Подсолнечное масло

Минимальный порог цен удерживает "Ашан". Тем временем в "Сильпо" состоялась "ротация" ассортиментной позиции: вместо масла "Королевский вкус" (52,49 грн) представлено рафинированное масло собственной марки "Премия" по цене 56,49 грн.

  • "Ашан": Масло подсолнечное Auchan (0,5 л) - 49,30 грн
  • АТБ: Масло "Своя линия" (0,5 л) - 50,70 грн (скидка с 53,13 грн)
  • "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" (0,5 л) - 56,49 грн
  • Novus: Масло подсолнечное "Олейна Прессовая" (500 мл) - 62,99 грн
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