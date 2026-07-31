Цены в супермаркетах в конце июля: где купить хлеб от 13 грн, а масло - до 50

Украинские супермаркеты обновили ценники на базовые продукты. По состоянию на 31 июля большинство позиций в крупнейших торговых сетях остается стабильным, однако в некоторых категориях зафиксировано точечное колебание цен.

О том, сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и растительное масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан", - в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Хлеб и молоко : цены остаются стабильными во всех крупных сетях.

: цены остаются стабильными во всех крупных сетях. Гречко удерживает позиции: самое дешевое предложение зафиксировано в "Сильпо" (54,99 грн/кг по акции).

удерживает позиции: самое дешевое предложение зафиксировано в "Сильпо" (54,99 грн/кг по акции). Яйца прибавляют в цене: в "Сильпо" десяток категории С1 вырос в стоимости с 41,57 грн до 43,88 грн.

прибавляют в цене: в "Сильпо" десяток категории С1 вырос в стоимости с 41,57 грн до 43,88 грн. Подсолнечное масло: самый низкий ценник содержит "Ашан" (49,30 грн за 0,5 л).

Подробные цены в супермаркетах (31 июля)

Хлеб

Ценовая ситуация в категории хлебобулочных изделий остается полностью фиксированной. Дешевой позицией в нарезке среди исследуемых товаров отметилось "Сильпо".

"Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хлеб Формула Вкуса "Белый пшеничный" (нарезанный, 350 г) – 14,50 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Стоимость гречневой крупы колеблется от 55 до 70 гривен за килограмм. Самое дешевое предложение в настоящее время содержится в "Сильпо" благодаря акционной скидке в 15%.

"Сельпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (скидка вместо 64,99 грн)

АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В этой категории зафиксирована динамика роста цены в сети "Сильпо" - десяток яиц "Пашот" прибавил в стоимости более 2 гривен по сравнению с предыдущим днем. Самой дешевой альтернативой остается поштучная продажа в "Ашане".

"Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн/десяток

"Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,88 грн (рост с 41,57 грн)

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акционная цена, вместо 47,90 грн)

Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

Стоимость пастеризованного молока остается постоянной во всех мониторинговых сетях.

АТБ: Молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 21,30 грн

"Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

"Ашан": Молоко Auchan GB 2,6% (900 г) - 38,90 грн

Подсолнечное масло

Минимальный порог цен удерживает "Ашан". Тем временем в "Сильпо" состоялась "ротация" ассортиментной позиции: вместо масла "Королевский вкус" (52,49 грн) представлено рафинированное масло собственной марки "Премия" по цене 56,49 грн.