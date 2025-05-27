Ціни рвонули вгору на 19%. Де найбільше подорожчали квартири в Україні

Де найбільше підскочили ціни на нерухомість

За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали у переважній більшості міст. Ціни не змінились лише у Львові, Луцьку, Запоріжжі та Кропивницькому, а в Миколаєві впали на 5%.

Найбільше вартість однокімнатних квартир зросла в Ужгороді, який й так із початку повномасштабного вторгнення стабільно входить у трійку найдорожчих міст України (разом із Львовом та Києвом). Таке житло подорожчало на 19% і тепер його продають за 64 100 доларів. Дво- і трикімнатні квартири подорожчали на 5%, зараз вони коштують 87 500 і 110 000 доларів, відповідно.

На 15% зросли ціни на однокімнатні квартири у Сумах, тепер їх продають за 23 тисячі доларів, двокімнатні - 30 500 доларів, що на 2% дорожче, ніж пів року тому. Вартість трикімнатних - не змінилась - 36 000 доларів.

В Одесі ціни на нерухомість підскочили на 13% на одно- та двокімнатні квартири, тепер вони коштують 42 800 та 62 000 доларів, відповідно. Трикімнатні квартири подорожчали на 11% до 83 200 доларів.

Ціни на вторинному ринку України (скриншот ЛУН)

Однокімнатні квартири у Дніпрі теж зросли на 13%, зараз їх продають за 35 тисяч доларів, двокімнатні додали у ціні 5% - 45 тисяч доларів, трикімнатні подорожчали на 3% до 61 тисячі доларів.

У Чернівцях вартість одно- і двокімнатних квартир зросла на 12%. Зараз середня ціна на них становить 52 900 доларів та 71 500 доларів, відповідно. Трикімнатні подорожчали на 8%, їх тепер продають за 92 тисячі доларів.

У решті міст вартість нерухомості зросла на 1-11%. Додамо, що в аналізі цін не враховували Херсон та окуповані території.