Обвал чи здорожчання: що буде з цінами на житло влітку 2025

Ціни на житло в Україні знову готуються до стрибка. Попит на квартири зростає, попри війну, економічну нестабільність і складну ситуацію в будівельній сфері. Забудовники говорять про "живий" інтерес до новобудов і прогнозують подальше здорожчання вже найближчими місяцями.

РБК-Україна розпитало девелоперські компанії про те, наскільки підскочать ціни у новобудовах та чого загалом чекати від ринку влітку 2025.

Спека на ринку нерухомості: що буде з цінами влітку 2025

Забудовники прогнозують подальше зростання попиту на нерухомість, але разом із продажами у переважній більшості ростимуть ціни на житло.

"Якщо у 2024 році в проектах компанії DIM на бізнес та преміум клас зростання вартості було на рівні 10-15%, а на комфорт клас до 10%, то в 2025 році слід очікувати поступове зростання вартості ще на 10-15%, залежно від класу", - каже керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський.

Компанія РІЕЛ також заявляє про здорожчання новобудов, але у межах 15-20%.

"Найдинамічніше подорожчання очікується у західних регіонах, зокрема у Львові, де вартість квадратного метра може наблизитися до київського рівня. Разом із тим, ми очікуємо, що ринок новобудов влітку 2025-го залишатиметься нестабільним, бо ми залежимо не лише від ситуації на фронті, а й від загального геополітичного контексту", - пояснює Ростислав Мельник із РІЕЛ.

Разом із тим, деякі девелоперські компанії зараз йдуть назустріч клієнтам і стримують зростання цін на нерухомість.

"З точки зору економічної логіки, ми вже мали б підвищити ціни. Але питання в тому, чи готовий ринок? Скоріш за все, ринок відкладе подорожчання, і підвищуватимемо ціни вже при пожвавленні попиту. Ми не зможемо уникнути подорожчання, просто це буде пізніше", - заявляють в ENSО.

Додамо, що зараз новобудови найдорожчі в Ужгороді, Києві та Львові, там "квадрат" житла продають за 1100, 1290 та 1350 доларів, відповідно. Найнижчі ціни на первинці у Запоріжжі, Сумах і Харкові, там 1 кв. м в середньому коштує 610, 620 та 670 доларів, відповідно.

Вартість найдешевшої квартири на первинному ринку в Україні (скриншот)

Не цінами єдиними. Чого чекати від ринку житла

"Початок весни вже показав позитивний тренд - зростання попиту, який посилиться влітку. Збільшення обсягів будівництва та старт нових проектів підтверджують ці прогнози", - кажуть в KAN Development.

Водночас економічні труднощі в країні можуть призвести до того, що частина забудовників заморозить об’єкти. Це вплине на довіру покупців і загальну стабільність ринку.

"Крім того, після змін у законодавстві з січня 2024-го суттєво ускладнилося отримання ділянок під житлове будівництво. Забудовники, які вже мають земельні активи з цільовим призначенням, зможуть продовжувати роботу, але таких об'єктів критично мало. А після завершення війни потреба в житлі суттєво зросте", - пояснюють у РІЕЛ.