Цены рванули вверх на 19%. Где больше всего подорожали квартиры в Украине

Где больше всего подскочили цены на недвижимость

За последние полгода однокомнатные квартиры подорожали в подавляющем большинстве городов. Цены не изменились только во Львове, Луцке, Запорожье и Кропивницком, а в Николаеве упали на 5%.

Больше всего стоимость однокомнатных квартир выросла в Ужгороде, который и так с начала полномасштабного вторжения стабильно входит в тройку самых дорогих городов Украины (вместе со Львовом и Киевом). Такое жилье подорожало на 19% и теперь его продают за 64 100 долларов. Двух- и трехкомнатные квартиры подорожали на 5%, сейчас они стоят 87 500 и 110 000 долларов, соответственно.

На 15% выросли цены на однокомнатные квартиры в Сумах, теперь их продают за 23 тысячи долларов, двухкомнатные - 30 500 долларов, что на 2% дороже, чем полгода назад. Стоимость трехкомнатных - не изменилась - 36 000 долларов.

В Одессе цены на недвижимость подскочили на 13% на одно- и двухкомнатные квартиры, теперь они стоят 42 800 и 62 000 долларов, соответственно. Трехкомнатные квартиры подорожали на 11% до 83 200 долларов.

Цены на вторичном рынке Украины (скриншот ЛУН)

Однокомнатные квартиры в Днепре тоже выросли на 13%, сейчас их продают за 35 тысяч долларов, двухкомнатные прибавили в цене 5% - 45 тысяч долларов, трехкомнатные подорожали на 3% до 61 тысячи долларов.

В Черновцах стоимость одно- и двухкомнатных квартир выросла на 12%. Сейчас средняя цена на них составляет 52 900 долларов и 71 500 долларов, соответственно. Трехкомнатные подорожали на 8%, их теперь продают за 92 тысячи долларов.

В остальных городах стоимость недвижимости выросла на 1-11%. Добавим, что в анализе цен не учитывали Херсон и оккупированные территории.