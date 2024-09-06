Ціни ростуть. Скільки коштує оренда квартири в Києві та які райони найдорожчі

На які квартири попит найбільший

Нині попит найбільше зосереджений на невеликих квартирах біля університетів і станцій метро. Однокімнатні та двокімнатні квартири залишаються найпопулярнішими - через доступність і зручність розташування.

Водночас шукають і квартири в спальних районах - на Троєщині, Виноградарі, Дарниці.

"Студенти та молоді люди шукають бюджетні варіанти, переважно з базовим ремонтом та розташуванням у безпечних районах. Високі поверхи та великі квартири (понад 150 квадратних метрів) залишаються менш популярними через труднощі з доступом та великі витрати на комунальні послуги", - розповів РБК-Україна один із рієлторів.

В яких районах ціни найвищі

Середні ціни на однокімнатні квартири в Києві коливаються від 13 000 до 15 000 гривень на місяць.

При цьому серед найдорожчих районів для оренди однокімнатних квартир:

Печерський (до 33 800 грн)

Шевченківський (до 25 000 грн)

Голосіївський (до 17 000 грн)

Дешевші варіанти можна знайти:

у Святошинському районі (12 000 грн)

у Деснянському районі (від 8 500 грн)

Чому попит і ціни на оренду житла ростуть

За словами експерта, здорожчання оренди житла розпочалось ще раніше - приблизно з липня.

Він пов'язує це з тим фактом, що до міста почали повертатись (або й приїжджати вперше) студенти, які навчатимуться у столичних вузах. Крім того, суттєво збільшилась кількість переселенців, які переїздять у Київ, рятуючись від війни.

"Ціни, вони виросли. Це правда. За рахунок не лише студентів, але й через війну. Дуже багато переселенців, багато людей переїхали з різних причин", - зауважив рієлтор.

Він додав, що низьким попит на оренду житла був на початку великої війни - у 2022 році, а також у першій половині 2023 року.

"Потім - все більше і більше людей... Люди дзвонять, цікавляться... Відслідковують доступні варіанти та одразу забирають, якщо все підходить. Зараз квартир із тих пропозицій, що я мав, вже майже немає в оренду. Середній сегмент, хороші квартири, забирають одразу, якщо там нормальні умови в яких можна проживати", - підсумував експерт.