Здача житла в оренду: які податки слід сплатити, щоб уникнути проблем із законом

Здавати власне житло в оренду доволі вигідно, оскільки у період, коли ви там не живете, за ним будуть наглядати, а ви зможете отримати прибуток. Однак важливо пам’ятати про необхідність сплачувати податки, бо в іншому випадку можна потрапити у неприємну ситуацію.

РБК-Україна дізналося у юриста АБ "Романа Сацика" Гуркіної Валерії, які податки має сплатити власник житла, якщо він здає нерухомість в оренду.

Основні податки

Юристка зазначає, що здаючи квартиру в оренду, важливо не тільки укладати договір з орендарем, але й своєчасно сплачувати податки. Це допоможе уникнути проблем із законом і забезпечить спокій під час вашої відсутності.

Офіційна сплата податків дозволяє вам законно декларувати свій дохід від оренди, що може бути важливо при отриманні кредитів або оформленні інших фінансових операцій.

Під час здачі квартири чи будинку в оренду, необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір:

ПДФО – 18% від суми отриманого доходу від оренди

Військовий збір – 1,5% від суми доходу

Таким чином, загальна сума податків, яку необхідно сплатити, становить 19,5% від доходу, отриманого від здачі нерухомості в оренду.

Процедура сплати податків

Якщо орендар є фізичною особою, орендодавець самостійно розраховує та сплачує податки до бюджету.

Для цього потрібно подати податкову декларацію за відповідний податковий період (щороку до 1 травня року, наступного за звітним). Після сплатіть податки до бюджету до 1 серпня року, наступного за звітним.

Якщо орендар є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (ФОП), він виступає податковим агентом, утримуючи та сплачуючи податки за орендодавця.

Ви не зобов’язані подавати податкову декларацію самостійно, якщо всі податки сплачені орендарем

Відповідальність за несплату податків

Законодавство України передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату податків при здачі нерухомості в оренду.

Адміністративна відповідальність настає, коли сума несплачених податків не перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн). В такому випадку штраф може становити від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно до ст. 163-1 КУпАП.

Крім того, за кожен день прострочення сплати податків нараховується пеня, починаючи з першого дня після граничного строку сплати, згідно зі ст. 129 ПК України.

Кримінальна відповідальність. Якщо сума несплачених податків перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн), настає кримінальна відповідальність відповідно до ст. 212 КК України. У такому разі штрафи можуть становити від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.