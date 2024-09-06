Цены растут. Сколько стоит аренда квартиры в Киеве и какие районы самые дорогие

Осенью 2024 года в Киеве дорожают квартиры в аренду. Спрос на жилье тоже растет, ведь в город едут студенты и переселенцы.
На рынке аренды жилья в Киеве наблюдается повышение спроса, в частности, из-за начала учебного сезона и возвращения студентов в город, говорят РБК-Украина эксперты рынка.
В настоящее время спрос больше всего сосредоточен на небольших квартирах возле университетов и станций метро. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры остаются самыми популярными - из-за доступности и удобства расположения.
В то же время ищут и квартиры в спальных районах - на Троещине, Виноградаре, Дарнице.
"Студенты и молодые люди ищут бюджетные варианты, преимущественно с базовым ремонтом и расположением в безопасных районах. Высокие этажи и большие квартиры (более 150 квадратных метров) остаются менее популярными из-за трудностей с доступом и больших расходов на коммунальные услуги", - рассказал РБК-Украина один из риелторов.
Средние цены на однокомнатные квартиры в Киеве колеблются от 13 000 до 15 000 гривен в месяц.
При этом среди самых дорогих районов для аренды однокомнатных квартир:
Более дешевые варианты можно найти:
По словам эксперта, подорожание аренды жилья началось еще раньше - примерно с июля.
Он связывает это с тем фактом, что в город начали возвращаться (или приезжать впервые) студенты, которые будут учиться в столичных вузах. Кроме того, существенно увеличилось количество переселенцев, переезжающих в Киев, спасаясь от войны.
"Цены, они выросли. Это правда. За счет не только студентов, но и из-за войны. Очень много переселенцев, многие переехали по разным причинам", - отметил риелтор.
Он добавил, что низким спрос на аренду жилья был в начале большой войны - в 2022 году, а также в первой половине 2023 года.
"Потом - все больше и больше людей... Люди звонят, интересуются... Отслеживают доступные варианты и сразу забирают, если все подходит. Сейчас квартир из тех предложений, которые у меня были, уже почти нет в аренду. Средний сегмент, хорошие квартиры, забирают сразу, если там нормальные условия, в которых можно проживать", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что сдавая квартиру в аренду, важно не только заключать договор с арендатором, но и своевременно уплачивать налоги.
Официальная уплата налогов позволяет человеку законно декларировать свой доход от аренды, что может быть важно при получении кредитов или оформлении других финансовых операций.
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