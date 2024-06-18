Ціни ростуть щокварталу. Скільки коштує купити квартиру в містах Польщі влітку

Хвиля подорожчання: скільки коштує житло в Польщі

Подорожчання квартир в Польщі спостерігається вже не від на 6-10%, а на рівні 3-7%. Середня вартість житла в країні, за даними Bankier.pl, зростає щокварталу. Але якщо дивитись на ці відсотки, то зростання цін вже не таке високе.

"Проте ми все ще маємо справу з найсильнішою хвилею зростання цін за останні роки", - йдеться у публікації.

Експерти проаналізували місцеві ринки у таких містах:

Варшава;

Вроцлав;

Гданськ;

Краків;

Познань;

Лодзь;

Ольштин;

Люблін.

Хвиля подорожчання квартир, яка триває з початку 2023 року, призвела до зростання середніх цін угод знову на 20% в середньому за рік, зазначають аналітики. Особливо дорожчали найменші квартири (менше 35 кв. м).

У першому кварталі 2024 року середня ціна на квартири-студії, розташовані у Варшаві, становила 15 845 злотих або 3 800 євро за квадратний метр. Це на 25% або майже на 3,2 тис. злотих/кв.м більше ніж роком раніше.

Фото: Як змінювалася середня вартість житла в Польщі (скриншот з сайту bankier.pl)

Хоча загалом в першому кварталі року подорожчання сповільнилося, в Кракові ситуація була іншою. Середня ціна угоди, зафіксована в столиці Малопольського воєводства, зросла на 7,7% - до 14391 злотих або 3477 євро за квадратний метр.

Сповільнилося подорожчання більших квартир, площею від 35 до 60 квадратних метрів: В цій категорії подорожчання склало 3-6%.

"Слабше, хоча все ще дуже високе, зростання середніх цін угод на квартири є результатом нижчого попиту, ніж наприкінці 2023 року, і спад кредитування після завершення дії урядової програми субсидій "Безпечний 2% кредит". Водночас в Польщі діє нова програма субсидій для кредитування житла – "Mieszkanie na start", – пояснюють аналітики.

Проте середні ціни угод на квартири площею від 60 до 80 квадратних метрів зросли суттєвіше, ніж три місяці тому. На початку 2024 року подорожчання сягнуло рівня 4-6%. У Гданську в середньому за квадратний метрів платили понад 10 000 злотих або 2239 євро.

Які ціни на квартири в набільших містах Польщі

Столиця Варшава лідирує в рейтингу цін. Згідно зі звітом rankomat.pl, у першому кварталі квадратний метр квартири коштував 18 500 злотих або 4142 євро на вторинному ринку та 17 500 злотих або 3918 євро на первинному ринку.

У травні, згідно з аналізом bigdata.rynekprimotny.pl, ціна на вторинному ринку зросла приблизно на 1%, а на первинному залишилася на рівні першого кварталу. Подібна ситуація спостерігається в усіх найбільших містах: Кракові, Вроцлаві, Познані, Лодзі та інших. На даний момент ціни такі: