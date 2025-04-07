Ціни на російську нафту впали до 50 доларів

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на флагманський російський сорт нафти Urals до 50 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, падіння нафтових цін посилило тиск на державний бюджет, позбавляючи Кремль можливостей нарощувати витрати для війни проти України.

За даними Argus Media, ціна на нафту марки Urals з балтійського порту Приморськ впала 4 квітня до 52,76 доларів. Від початку вторгнення, понад три роки тому, нафти цієї країни торгувалися з великим дисконтом до світового еталона Brent.

Минулого місяця Міністерство фінансів Росії заявило, що очікує, що середня ціна на нафту у 2025 році буде ближчою до 60 доларів за барель замість 70 доларів, закладених у бюджет країни на рік. У цьому сценарії воно прогнозує, що дефіцит бюджету збільшиться, хоча і не більше ніж на 1% від валового внутрішнього продукту.

Світові ціни на нафту впали внаслідок широкомасштабних тарифів, які США оголосили минулого тижня для торгових партнерів країни, що затьмарило перспективи світового попиту.

На додачу до всього, група виробників ОПЕК+ обіцяє збільшити видобуток наступного місяця, тоді як Саудівська Аравія знизила ціни на нафту.

Тарифи Трампа

Минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив 10% базовий тариф на весь імпорт до США і вищі мита для десятків інших країн, включно з деякими найбільшими торговельними партнерами США. Після цього Китай завдав удару у відповідь додатковими 34% тарифами на всі товари США з 10 квітня.