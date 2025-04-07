Саудівська Аравія знижує ціни, прискоривши цунамі на ринку нафти

Ціни на нафту прискорили падіння після того, як Саудівська Аравія знизила ціну на свою флагманську нафту максимально за останні два роки. Ескалація торговельної війни посилила побоювання з приводу глобальної рецесії та зниження попиту на енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нафта марки Brent впала 7 квітня майже на 4% до 63 долари за барель, чотирирічного мінімуму. Пізніше ціни піднялися до 64 доларів. West Texas Intermediate наблизилася до 60 доларів.

Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco знизила ціну на нафту Arab Light для своїх найбільших покупців в Азії на травень. Це сталося всього через кілька днів після того, як ОПЕК+ оголосила про несподівано велике підвищення видобутку.

"Ринки починають тиждень, все ще охоплені панікою", - сказала Вандана Харі, засновниця Vanda Insights у Сінгапурі. "Ніхто не наважиться вибрати дно" і "стати на шляху цунамі продажів", - сказала вона.

Обвал ринків через тарифи Трампа

Нафта - поряд з іншими промисловими і сільськогосподарськими товарами, а також акціями - різко впала, оскільки хвиля тарифів і відповідні заходи з боку Китаю підірвали апетит до ризику. Втрати нафти посилилися несподіваним кроком альянсу ОПЕК+ щодо збільшення. Поєднання ризиків для попиту на сиру нафту з додатковим виробництвом викликало побоювання з приводу глобального надлишку.

Відображаючи настрої, що швидко погіршуються, Goldman Sachs знизив свої прогнози цін вдруге менш ніж за тиждень. Згідно з переглянутим прогнозом, Brent на грудень становитиме 62 долари за барель, що на 4 долари менше попереднього прогнозу.

Перегляд банку включає в себе зниження ВВП, "включаючи прогноз стагнації економіки США", - заявили аналітики. Ризики "залишаються в бік зниження, оскільки ризик рецесії ще більше зріс, а поставки ОПЕК+ можуть зрости більше, ніж ми припускаємо", - заявили вони.

Президент США Дональд Трамп тиснув на альянс ОПЕК+, щоб "знизити ціну на нафту", що, за його словами, необхідно для зниження інфляції та посилення тиску на Росію, щоб допомогти покласти край війні проти України. Саудівська Аравія також знизила ціни для США і Європи, хоча зниження було набагато меншим, ніж для азіатських покупців.

"За замовчуванням усі ризикові активи продовжуватимуть знижуватися доти, доки Трамп не скаже або не подасть сигнал про щось, що змусить інвесторів зупинитися і переглянути свої побоювання з приводу рецесії", - сказав Харі.