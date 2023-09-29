Ціни на російську нафту ростуть, попри обмеження G7, - Bloomberg

Нафта з Росії продовжує дорожчати, попри обмеження цін з боку країн "Великої сімки". Йдеться про так звану цінову стелю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Argus Media Ltd, російська нафта із західних портів країни подорожчала разом із основними ф’ючерсами. Основна нафта РФ Urals торгується за 85,35 доларів за барель у балтійському порту Приморськ і 86 доларів з чорноморського порту Новоросійськ.

Bloomberg нагадує, що раніше в G7 заявляли, що не будуть переглядати цінову стелю на нафту з Росії, ліміт якої встановили на рівні 60 доларів за барель.

Як зазначається, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на російську сиру нафту впали до 30 доларів за барель та навіть менше. Проте останніми місяцями ситуація змінилася, а нафта з РФ продовжує дорожчати.

Bloomberg пояснює, що Росія разом із Саудівською Аравією скорочує морські перевезення. Тому будь-які вигоди від цінової стелі зменшуються, бо європейські страховики і судновласники продовжують працювати з Росією.

Стеля цін

Цей механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден. При цьому встановлений ціновий ліміт: 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії. Тому "Велика сімка" відклала перегляд цінової стелі на російську нафту.