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Цены на российскую нефть растут, несмотря на ограничения G7, - Bloomberg

Вашингтон, Пятница 29 сентября 2023 00:19
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Цены на российскую нефть растут, несмотря на ограничения G7, - Bloomberg Фото: цены на российскую нефть растут, несмотря на ограничения G7 (GettyI mages)
Автор: Наталья Юрченко

Нефть из России продолжает дорожать, несмотря на ограничение цен со стороны стран "Большой семерки". Речь идет о так называемом ценовом потолке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Argus Media Ltd, российская нефть из западных портов страны подорожала вместе с основными фьючерсами. Основная нефть РФ Urals торгуется за 85,35 долларов за баррель в балтийском порту Приморск и 86 долларов из черноморского порта Новороссийск.

Bloomberg напоминает, что ранее в G7 заявляли, что не будут просматривать ценовой потолок на нефть из России, лимит которого установили на уровне 60 долларов за баррель.

Как отмечается, после полномасштабного вторжения России в Украину цены на российскую сырую нефть упали до 30 долларов за баррель и даже меньше. Однако в последние месяцы ситуация изменилась, а нефть из РФ продолжает дорожать.

Bloomberg объясняет, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Поэтому любые выгоды от ценового потолка уменьшаются, потому что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с Россией.

Потолок цен

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой лимит: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Ранее представитель Министерства финансов США заявил, что ограничение все еще действует, поскольку оно помогло сократить доходы России. Поэтому "Большая семерка" отложила пересмотр ценового потолка на российскую нефть.

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