Ціни на російську нафту не повинні бути вищими за 30-40 доларів за барель, - Зеленський
Ціни на російську нафту мають бути зафіксовані на рівні 30-40 доларів за барель, щоб РФ не використала нафтові мільярди у війні проти України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Хотілося б, щоб ці санкції щодо ціни на нафту спрацювали не політично, а реально. Щоб Росія потім не використала ці мільярди. А ми говоримо про десятки мільярдів. Обмеження, яке сьогодні розглядається, становить близько 65 доларів. Я вважаю, що воно штучне: РФ заробить ті десятки мільярдів. Ми хотіли б, щоб санкції виявилися результативними і обмеження були на рівні 30-40 доларів, щоб Росія їх відчувала", - заявив Зеленський.
Також глава держави зазначив, що зараз обговорюється можливість запровадження санкцій у дев'ятому пакеті. Українські дипломати роблять все можливе, щоб не було перерви між обмеженнями щодо Росії, а також "дотискають" зниження граничної ціни на нафту. Водночас Президент подякував литовським та польським партнерам за підтримку позиції України, а також усім країнам, які приєдналися до санкцій.
Раніше Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу – Grain from Ukraine. У її рамках українське продовольство вирушатиме до країн Африки та Азії.
Раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту. Наступна зустріч, ймовірно, відбудеться 13 грудня.
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