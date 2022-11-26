Ціни на російську нафту не повинні бути вищими за 30-40 доларів за барель, - Зеленський

Ціни на російську нафту мають бути зафіксовані на рівні 30-40 доларів за барель, щоб РФ не використала нафтові мільярди у війні проти України.

"Хотілося б, щоб ці санкції щодо ціни на нафту спрацювали не політично, а реально. Щоб Росія потім не використала ці мільярди. А ми говоримо про десятки мільярдів. Обмеження, яке сьогодні розглядається, становить близько 65 доларів. Я вважаю, що воно штучне: РФ заробить ті десятки мільярдів. Ми хотіли б, щоб санкції виявилися результативними і обмеження були на рівні 30-40 доларів, щоб Росія їх відчувала", - заявив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що зараз обговорюється можливість запровадження санкцій у дев'ятому пакеті. Українські дипломати роблять все можливе, щоб не було перерви між обмеженнями щодо Росії, а також "дотискають" зниження граничної ціни на нафту. Водночас Президент подякував литовським та польським партнерам за підтримку позиції України, а також усім країнам, які приєдналися до санкцій.