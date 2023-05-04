Ціни на пшеницю різко зросли на тлі ескалації напруженості у Чорному морі, - Bloomberg

Ціни на пшеницю зафіксували найбільший стрибок за шість місяців на тлі ескалації напруженості в Чорному морі після того, як Москва заявила, що два безпілотники атакували Кремль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як зазначає агентство, загострення відбулося у непростий час для майбутнього безпечного коридору, який дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море. За повідомленнями турецьких ЗМІ, у п'ятницю заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України мають обговорити продовження угоди, термін дії якої, за словами Москви, спливає 18 травня.
Росія проведе переговори з представниками ООН у Москві того ж дня, повідомило МЗС РФ.
З липня в рамках угоди на світовий ринок було відправлено майже 30 млн тонн врожаю, при цьому Китай є основним напрямком, за яким йдуть Іспанія та Туреччина. Відвантаження кукурудзи становлять близько половини вантажів, а пшениці - близько чверті.
Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск покупок на ринку пшениці. До цього ціни впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив урожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина світової пшениці.
Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці і викликала у трейдерів побоювання, що недавній розпродаж міг зайти надто далеко, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.
Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго зросли на 1,2% - до 6,475 долара за бушель. На день раніше ціни підскочили на 5%.
Нагадаємо в Стамбулі 5 травня, очікуються переговори України, Туреччини та Росії щодо зернової угоди. Відсутність позитивних результатів зустрічі може призвести до припинення роботи коридору.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.