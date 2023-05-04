Цены на пшеницу резко выросли на фоне эскалации напряженности в Черном море, - Bloomberg

Как отмечает агентство, обострение произошло в непростое время для будущего безопасного коридора, который позволяет Украине экспортировать урожай через Черное море. По сообщениям турецких СМИ, в пятницу заместители министров обороны Турции, России и Украины должны обсудить продление сделки, срок действия которого, по словам Москвы, истекает 18 мая.

Россия проведет переговоры с представителями ООН в Москве в тот же день, сообщил МИД РФ.

С июля в рамках сделки на мировой рынок было отправлено почти 30 млн тонн урожая, при этом Китай является основным направлением, за которым следуют Испания и Турция. Отгрузки кукурузы составляют около половины грузов, а пшеницы - около четверти.

Вспышки напряженности было достаточно, чтобы спровоцировать всплеск покупок на рынке пшеницы. До этого цены упали до двухлетнего минимума на фоне благоприятных перспектив урожая в северном полушарии, где выращивается большая часть мировой пшеницы.

Атака беспилотников возобновила опасения по поводу мировых поставок пшеницы и вызвала у трейдеров опасения, что недавняя распродажа могла зайти слишком далеко, сообщила по электронной почте аналитик Farm Futures Жаклин Холланд.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2% до 6,475 доллара за бушель. Днем ранее цены подскочили на 5%.