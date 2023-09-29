Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами, попри війну в Чорному морі

Пшениця зіткнулася з найгіршими квартальними втратами за 14 років, оскільки небувалі врожаї в деяких частинах Північної півкулі компенсували напруженість у Чорному морі після краху зернової угоди.

Ф'ючерси на Чикаго втратили близько 11% за останні три місяці та знижуються четвертий квартал поспіль. Хоча у липні Москва вийшла з угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно, рясні постачання стримували ціни. Росія була однією з країн, що зафіксували небувалий урожай.

"Події навколо початку конфлікту в Україні показали, що в наші дні світ загалом має спосіб доставляти зерно людям, які його потребують, - сказав Майкл Уайтхед, керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings - Це може бути новий, низький рівень цін на пшеницю".

Після краху зернових угод Україна стала використовувати інші експортні маршрути, такі як річка Дунай, яка в останні місяці неодноразово зазнавала ударів з боку Росії. Судна також почали повертатися в українські порти на Чорному морі, але поки що зарано говорити про те, чи приведуть зусилля щодо відкриття коридору до збільшення поставок.

За даними Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю з поставками в грудні подорожчали 29 вересня на 0,4% до 5,81 доларів за бушель у Лондоні. Цього місяця ф'ючерси подешевшали більш як на 3%.