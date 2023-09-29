ua en ru
Пт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами, попри війну в Чорному морі

Україна, П'ятниця 29 вересня 2023 10:01
UA EN RU
Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами, попри війну в Чорному морі Фото: ціни на пшеницю знижуються четвертий квартал поспіль (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пшениця зіткнулася з найгіршими квартальними втратами за 14 років, оскільки небувалі врожаї в деяких частинах Північної півкулі компенсували напруженість у Чорному морі після краху зернової угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на Чикаго втратили близько 11% за останні три місяці та знижуються четвертий квартал поспіль. Хоча у липні Москва вийшла з угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє зерно, рясні постачання стримували ціни. Росія була однією з країн, що зафіксували небувалий урожай.

Ціни на пшеницю падають максимальними за 14 років темпами, попри війну в Чорному морі

"Події навколо початку конфлікту в Україні показали, що в наші дні світ загалом має спосіб доставляти зерно людям, які його потребують, - сказав Майкл Уайтхед, керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings - Це може бути новий, низький рівень цін на пшеницю".

Після краху зернових угод Україна стала використовувати інші експортні маршрути, такі як річка Дунай, яка в останні місяці неодноразово зазнавала ударів з боку Росії. Судна також почали повертатися в українські порти на Чорному морі, але поки що зарано говорити про те, чи приведуть зусилля щодо відкриття коридору до збільшення поставок.

За даними Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю з поставками в грудні подорожчали 29 вересня на 0,4% до 5,81 доларів за бушель у Лондоні. Цього місяця ф'ючерси подешевшали більш як на 3%.

Нагадаємо, Мінагрополітики покращило прогноз збирання зернових в Україні через рекордну врожайність. У 2023 році аграрії зможуть зібрати зернових у наступних обсягах: пшениці – 20,9 млн тонн, ячменю – 5,8 млн тонн та кукурудзи – 28,1 млн тонн.

Нагадаємо, НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Ціни на продукти
NEWS
Ще 340 окупантів і 34 артсистем. Генштаб поновив втрати військ РФ в Україні
Ще 340 окупантів і 34 артсистем. Генштаб поновив втрати військ РФ в Україні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних