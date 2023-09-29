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Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами, несмотря на войну в Черном море

Украина, Пятница 29 сентября 2023 10:01
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Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами, несмотря на войну в Черном море Фото: цены на пшеницу снижаются четвертый квартал подряд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пшеница столкнулась с худшими квартальными потерями за 14 лет, поскольку небывалые урожаи в некоторых частях Северного полушария компенсировали продолжающуюся напряженность в Черном море после краха зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на Чикаго потеряли около 11% за последние три месяца и снижаются четвертый квартал подряд. Хотя в июле Москва вышла из соглашения, которое позволяло Украине экспортировать свое зерно, обильные поставки сдерживали цены. Россия была одной из стран, зафиксировавших небывалый урожай.

Цены на пшеницу падают максимальными за 14 лет темпами, несмотря на войну в Черном море

"События вокруг начала конфликта в Украине показали, что в наши дни мир в целом имеет способ доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются, - сказал Майкл Уайтхед, руководитель отдела анализа агробизнеса в ANZ Group Holdings - Это может быть новый, низкий уровень цен на пшеницу".

После краха зерновой сделки Украина стала использовать другие экспортные маршруты, такие как река Дунай, которая в последние месяцы неоднократно подвергалась ударам со стороны России. Суда также начали возвращаться в украинские порты на Черном море, но пока еще слишком рано говорить о том, приведут ли усилия по открытию коридора к увеличению поставок.

По данным Bloomberg, фьючерсы на пшеница с поставкой в декабре подорожали 29 сентября на 0,4% до 5,81 долларов за бушель в Лондоне. В этом месяце фьючерсы подешевели более чем на 3%.

Напомним, Минагрополитики улучшило прогноз сбора зерновых в Украине из-за рекордной урожайности. В 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы - 20,9 млн тонн, ячменя - 5,8 млн тонн и кукурузы - 28,1 млн тонн.

Напомним, НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".

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зерновой коридор Цены на продукты
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