UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за останній рік

Фото: продукти подорожчали більш як на 30% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 24,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 80,3%, фрукти - на 74,9%, риба та рибопродукти - на 44,1%, овочі - на 36,2%, цукор - на 32,5%. %, хліб та хлібопродукти 26,0%, макаронні вироби - на 25,8%.

Окрім того, олія подорожчала на 24,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 23,2% сир та м'який сир - на 23,0%, хліб - на 19,3%, молоко на 17,4%, соняшникова олія - на 14 1%.

Нагадаємо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем 2021 року, зросли на 34,4%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,6%.

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 24,9%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в УкраїніЦіни на продукти