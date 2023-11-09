UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціни на продукти в Україні почали зростати: що подорожчало за останній місяць

Фото: продукти почали дорожчати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування у жовтні 2023 року, порівняно з вереснем, зросли на 1,0%. Продуктова інфляція поновилася після трьох місяців зниження цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 14,0% та яйця - на 10,1%.

Молоко подорожчало на 2,1%, олія на 1,7%, сир і сир - на 1,0%, хліб на 0,6%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,1%, риба та рибопродукти - на 0,1 %.

Водночас, ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,4%, на макаронні вироби на 0,6%.

Цукор подешевшав на 2,2%, фрукти на 2,7%, олія на 3,1%.

Тимчасове зниження цін на продукти

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.

За прогнозом НБУ, надалі вплив цього фактора поступово вичерпуватиметься, що разом із низькою базою порівняння для вартості продовольства та збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв призведе до певного прискорення інфляції - до 9,8% за підсумками 2024 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у жовтні 2023 року порівняно з вереснем зросли на 0,8%. Річна інфляція сповільнилася до 5,3%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продуктиДержавна служба статистики