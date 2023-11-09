Ціни на продукти в Україні почали зростати: що подорожчало за останній місяць

Середні ціни на продукти харчування у жовтні 2023 року, порівняно з вереснем, зросли на 1,0%. Продуктова інфляція поновилася після трьох місяців зниження цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали овочі – на 14,0% та яйця - на 10,1%.

Молоко подорожчало на 2,1%, олія на 1,7%, сир і сир - на 1,0%, хліб на 0,6%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,1%, риба та рибопродукти - на 0,1 %.

Водночас, ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,4%, на макаронні вироби на 0,6%.

Цукор подешевшав на 2,2%, фрукти на 2,7%, олія на 3,1%.

Тимчасове зниження цін на продукти

Раніше в НБУ повідомили, що цінова динаміка останніх місяців зумовлювалася низкою факторів, деякі з яких мають тимчасовий характер. Хороші врожаї та, відповідно, збільшення пропозиції продуктів харчування сприяли суттєвому зниженню продовольчої інфляції.

За прогнозом НБУ, надалі вплив цього фактора поступово вичерпуватиметься, що разом із низькою базою порівняння для вартості продовольства та збереженням тиску на витрати бізнесу з боку зарплат та енергоносіїв призведе до певного прискорення інфляції - до 9,8% за підсумками 2024 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у жовтні 2023 року порівняно з вереснем зросли на 0,8%. Річна інфляція сповільнилася до 5,3%.