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Цены на продукты в Украине начали расти: что подорожало за последний месяц

Украина, Четверг 09 ноября 2023 15:40
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Цены на продукты в Украине начали расти: что подорожало за последний месяц Фото: продукты начали дорожать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,0%. Продуктовая инфляция возобновилась после трех месяцев снижения цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи - на 14,0% и яйца - на 10,1%.

Молоко подрожало на 2,1%, масло на 1,7%, сыр и творог - на 1,0%, хлеб на 0,6%, мясо и мясопродукты - на 0,1%, рыба и рыбопродукты - на 0,1%.

В то же время цены на хлеб и хлебопродукты снизились на 0,4%, на макаронные изделия на 0,6%.

Сахар подешевел на 2,2%, фрукты на 2,7%, подсолнечное масло на 3,1%.

Цены на продукты в Украине начали расти: что подорожало за последний месяц

Временное снижение цен на продукты

Ранее в НБУ сообщили, что ценовая динамика последних месяцев обусловливалась рядом факторов, некоторые из которых носят временный характер. Хорошие урожаи и, соответственно, увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции.

По прогнозу НБУ, в дальнейшем влияние этого фактора будет постепенно исчерпываться, что вместе с низкой базой сравнения для стоимости продовольствия и сохранением давления на расходы бизнеса со стороны зарплат и энергоносителей приведет к определенному ускорению инфляции - до 9,8% по итогам 2024 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,8%. Годовая инфляция замедлился до 5,3%.

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Цены на продукты Государственная служба статистики
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