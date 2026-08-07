Ціни на продукти: скільки коштують хліб, гречка, яйця, олія та молоко 7 серпня

Головне Хліб : Повна цінова стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається половинка в "Сільпо" (12,99 грн).

: Повна цінова стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається половинка в "Сільпо" (12,99 грн). Гречка : Найдешевший цінник на ядрицю другий день поспіль утримує "Сільпо" завдяки акції -15% (54,99 грн/кг).

: Найдешевший цінник на ядрицю другий день поспіль утримує "Сільпо" завдяки акції -15% (54,99 грн/кг). Яйця : На ринку зафіксовано незначне коливання. Найдешевший варіант при купівлі поштучно пропонує "Ашан" (31,00 грн/десяток), а фасовані десятки впевнено утримують "Сільпо" та АТБ (від 43,66 грн).

: На ринку зафіксовано незначне коливання. Найдешевший варіант при купівлі поштучно пропонує "Ашан" (31,00 грн/десяток), а фасовані десятки впевнено утримують "Сільпо" та АТБ (від 43,66 грн). Молоко : У мережі Novus продовжує діяти вигідна акційна ціна на ультрапастеризоване молоко 900 г при замовленні з доставкою - 34,99 грн замість 53,99 грн (-35%).

: У мережі Novus продовжує діяти вигідна акційна ціна на ультрапастеризоване молоко 900 г при замовленні з доставкою - 34,99 грн замість 53,99 грн (-35%). Соняшникова олія: Найнижчу ціну за півлітрову пляшку зберігає "Ашан" (49,40 грн). У "Сільпо" продовжує діяти знижка на олію "Премія" (52,99 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (7 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів ціни залишаються повністю незмінними.

"Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хліб "Формула Смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн

АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи зберігає мережа "Сільпо".

"Сільпо" : Крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн)

: Крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн) АТБ : Крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн

: Крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн Novus : Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

У сегменті яєць відбулися мінімальні коригування: поштучна ціна в "Ашані" зросла на 10 копійок за штуку, а фасований десяток у "Сільпо" додав у ціні 11 копійок.

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,10 грн/шт) - 31,00 грн / десяток

"Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,66 грн

АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, було 47,90 грн)

Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

Найкращу ціну на об'єм 900 г утримує Novus для онлайн-покупців (акція діє до 19.08.2026). Порційні упаковки (400-450 г) залишаються в діапазоні 21-25 грн.

"Сільпо": Молоко питне 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 3,2% (450 г) - 25,90 грн

Novus: Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці, було 53,99 грн)

Олія

У сегменті рафінованої олії об'ємом 0,5 л ціновий поріг тримається на рівні минулого дня.