Ціни на продукти: скільки коштують хліб, гречка, яйця, олія та молоко 7 серпня

Супермаркети оновили цінники на базовий кошик продуктів. У п'ятницю, 7 серпня, на ринку спостерігається точкова зміна цін: у декількох мережах незначно подорожчали яйця, водночас акційні пропозиції на гречку та олію залишаються в силі.
Скільки коштують основні продукти в найбільших мережах України станом на п'ятницю, 7 серпня - зібрало РБК-Україна.
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Хліб
У категорії хлібобулочних виробів ціни залишаються повністю незмінними.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи зберігає мережа "Сільпо".
Яйця (категорія С1)
У сегменті яєць відбулися мінімальні коригування: поштучна ціна в "Ашані" зросла на 10 копійок за штуку, а фасований десяток у "Сільпо" додав у ціні 11 копійок.
Молоко
Найкращу ціну на об'єм 900 г утримує Novus для онлайн-покупців (акція діє до 19.08.2026). Порційні упаковки (400-450 г) залишаються в діапазоні 21-25 грн.
Олія
У сегменті рафінованої олії об'ємом 0,5 л ціновий поріг тримається на рівні минулого дня.