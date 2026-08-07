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Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 7 серпня

09:06 07.08.2026 Пт
2 хв
Різниця між окремими мережами й надалі сягає понад 10 гривень за літр
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 7 серпня Фото: Ціни на пальне не змінилися (інфографіка РБК-Україна)
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Ціни на пальне на українських АЗС у п'ятницю, 7 серпня, залишилися без змін. Попри це, водії й досі можуть суттєво заощадити, адже різниця у вартості одного й того ж виду пального між мережами залишається значною.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: Найдешевший А-95 пропонують на "Укрнафті" (79,90 грн/л), тоді як найдорожчий - на SOCAR (85,40 грн/л); преміальні марки сягають 92,90-95,40 грн/л.
  • Дизель: Мінімальна ціна зафіксована на "Укрнафті" (89,90 грн/л), у той час, як на SOCAR, OKKO та WOG стандартне ДП коштує від 93,80 до 95,90 грн/л.
  • Газ: Найдешевше заправитися автогазом можна на "Укрнафті" (42,90 грн/л), а найвищий цінник утримує WOG (44,50 грн/л).

Що відбувається з цінами на АЗС

Найвигіднішу ціну пропонує мережа "Укрнафта" - 79,90 грн/л за бензин А-95 (звичайний). На АЗС OKKO та WOG за літр 95-го доведеться віддати 82,90 грн і 83,50 грн відповідно. Найдорожче пальне коштує на SOCAR - 85,40 грн/л.

Мінімальний цінник на дизель утримує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG та OKKO ДП продають по 93,80 грн/л і 93,90 грн/л відповідно. Максимальна ціна зафіксована на SOCAR - 95,90 грн/л.

Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 7 серпня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)

На автогаз найнижчий вартісний поріг становить 42,90 грн/л ("Укрнафта"). На OKKO та SOCAR газ коштує 43,90 грн/л, а найвищу ціну встановлено на WOG - 44,50 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 7 серпня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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