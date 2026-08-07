Цены на продукты: сколько стоят хлеб, гречка, яйца, масло и молоко 7 августа

Супермаркеты обновили ценники на базовую корзину продуктов. В пятницу, 7 августа, на рынке наблюдается точечная смена цен: в нескольких сетях незначительно подорожали яйца, в то же время акционные предложения на гречку и масло остаются в силе.
Сколько стоят основные продукты в крупнейших сетях Украины по состоянию на пятницу, 7 августа - собрало РБК-Украина.
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Хлеб
В категории хлебобулочных изделий цены остаются неизменными.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 7 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Лидирующую позицию по минимальной стоимости гречневой крупы сохраняет сеть "Сильпо".
Яйца (категория С1)
В сегменте яиц произошли минимальные корректировки: поштучная цена в "Ашане" выросла на 10 копеек за штуку, а фасованный десяток в "Сильпо" прибавил в цене 11 копеек.
Молоко
Лучшую цену на объем 900 г удерживает Novus для онлайн-покупателей (акция действует до 19.08.2026). Порционные упаковки (400-450 г) остаются в диапазоне 21-25 грн.
Масло
В сегменте рафинированного растительного масла объемом 0,5 л ценовой порог держится на уровне прошедшего дня.