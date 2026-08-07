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Ціни на продукти: скільки коштують хліб, гречка, яйця, олія та молоко 7 серпня

17:50 07.08.2026 Пт
3 хв
На молоко в одній з мереж діє акційна ціна - 34,99 грн
aimg Марія Кучерявець
Ціни на продукти: скільки коштують хліб, гречка, яйця, олія та молоко 7 серпня Фото: супермаркети оновили ціни на продукти (інфографіка РБК-Україна)
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Супермаркети оновили цінники на базовий кошик продуктів. У п'ятницю, 7 серпня, на ринку спостерігається точкова зміна цін: у декількох мережах незначно подорожчали яйця, водночас акційні пропозиції на гречку та олію залишаються в силі.

Скільки коштують основні продукти в найбільших мережах України станом на п'ятницю, 7 серпня - зібрало РБК-Україна.

Головне

  • Хліб: Повна цінова стабільність. Найдешевшою пропозицією в нарізці залишається половинка в "Сільпо" (12,99 грн).
  • Гречка: Найдешевший цінник на ядрицю другий день поспіль утримує "Сільпо" завдяки акції -15% (54,99 грн/кг).
  • Яйця: На ринку зафіксовано незначне коливання. Найдешевший варіант при купівлі поштучно пропонує "Ашан" (31,00 грн/десяток), а фасовані десятки впевнено утримують "Сільпо" та АТБ (від 43,66 грн).
  • Молоко: У мережі Novus продовжує діяти вигідна акційна ціна на ультрапастеризоване молоко 900 г при замовленні з доставкою - 34,99 грн замість 53,99 грн (-35%).
  • Соняшникова олія: Найнижчу ціну за півлітрову пляшку зберігає "Ашан" (49,40 грн). У "Сільпо" продовжує діяти знижка на олію "Премія" (52,99 грн).

Деталізовані ціни в супермаркетах (7 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів ціни залишаються повністю незмінними.

  • "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб "Формула Смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Ціни на продукти: скільки коштують хліб, гречка, яйця, олія та молоко 7 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 7 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи зберігає мережа "Сільпо".

  • "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, було 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця (категорія С1)

У сегменті яєць відбулися мінімальні коригування: поштучна ціна в "Ашані" зросла на 10 копійок за штуку, а фасований десяток у "Сільпо" додав у ціні 11 копійок.

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,10 грн/шт) - 31,00 грн / десяток
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" (10 шт) - 43,66 грн
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" (10 шт) - 43,90 грн (акція, було 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

Найкращу ціну на об'єм 900 г утримує Novus для онлайн-покупців (акція діє до 19.08.2026). Порційні упаковки (400-450 г) залишаються в діапазоні 21-25 грн.

  • "Сільпо": Молоко питне 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 3,2% (450 г) - 25,90 грн
  • Novus: Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці, було 53,99 грн)

Олія

У сегменті рафінованої олії об'ємом 0,5 л ціновий поріг тримається на рівні минулого дня.

  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сільпо": Олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція, було 56,49 грн)
  • АТБ: Олія "Своя лінія" соняшникова рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Щедрий Дар" рафінована (500 мл) - 64,62 грн
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