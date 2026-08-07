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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на продукты: сколько стоят хлеб, гречка, яйца, масло и молоко 7 августа

17:50 07.08.2026 Пт
3 мин
На молоко в одной из сетей действует акционная цена - 34,99 грн
aimg Мария Кучерявец
Цены на продукты: сколько стоят хлеб, гречка, яйца, масло и молоко 7 августа Фото: супермаркеты обновили цены на продукты (инфографика РБК-Украина)
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Супермаркеты обновили ценники на базовую корзину продуктов. В пятницу, 7 августа, на рынке наблюдается точечная смена цен: в нескольких сетях незначительно подорожали яйца, в то же время акционные предложения на гречку и масло остаются в силе.

Сколько стоят основные продукты в крупнейших сетях Украины по состоянию на пятницу, 7 августа - собрало РБК-Украина.

Главное

  • Хлеб: Полная ценовая стабильность. Самым дешевым предложением в нарезке остается половинка "Сильпо" (12,99 грн).
  • Гречка: Самый дешевый ценник на ядрицу второй день подряд удерживает "Сільпо" благодаря акции -15% (54,99 грн/кг).
  • Яйца: На рынке зафиксировано незначительное колебание. Самый дешевый вариант при покупке поштучно предлагает "Ашан" (31,00 грн/десяток), а фасованные десятки уверенно удерживают "Сильпо" и АТБ (от 43,66 грн).
  • Молоко: В сети Novus продолжает действовать выгодная акционная цена на ультрапастеризованное молоко 900 г при заказе с доставкой - 34,99 грн вместо 53,99 грн (-35%).
  • Подсолнечное масло: Низшую цену за пол-литровую бутылку хранит "Ашан" (49,40 грн). В "Сильпо" продолжает действовать скидка на масло "Премия" (52,99 грн).

Подробные цены в супермаркетах (7 августа)

Хлеб

В категории хлебобулочных изделий цены остаются неизменными.

  • "Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, нарезка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" ржаной диабетический формовой (300 г) - 20,70 грн
  • АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, нарезанный, 400 г) - 25,79 грн

Цены на продукты: сколько стоят хлеб, гречка, яйца, масло и молоко 7 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 7 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Лидирующую позицию по минимальной стоимости гречневой крупы сохраняет сеть "Сильпо".

  • "Сильпо" : Крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, было 64,99 грн)
  • АТБ : Крупа "Разумный выбор" гречневая (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus : Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан" : Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В сегменте яиц произошли минимальные корректировки: поштучная цена в "Ашане" выросла на 10 копеек за штуку, а фасованный десяток в "Сильпо" прибавил в цене 11 копеек.

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,10 грн/шт) - 31,00 грн/десяток
  • "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,66 грн
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, было 47,90 грн)
  • Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

Лучшую цену на объем 900 г удерживает Novus для онлайн-покупателей (акция действует до 19.08.2026). Порционные упаковки (400-450 г) остаются в диапазоне 21-25 грн.

  • "Сильпо": Молоко питьевое 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 3,2% (450 г) –- 25,90 грн
  • Novus: Молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке, было 53,99 грн)

Масло

В сегменте рафинированного растительного масла объемом 0,5 л ценовой порог держится на уровне прошедшего дня.

  • "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция, было 56,49 грн)
  • АТБ: Масло "Своя линия" подсолнечное рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: Масло подсолнечное "Щедрый Дар" рафинированное (500 мл) - 64,62 грн
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