Ціни на продукти продовжать зростати: прогноз на найближчі місяці

Овочі: зростання цін і можливий імпорт

Соломчук пояснив, що основною причиною подорожчання овочів стане нестача місць для їхнього зберігання. За його словами, частина врожаю може втратити якість або зіпсуватися, через що супермаркети будуть змушені перейти на імпорт.

"Імпорт буде куплений за євро і, зрозуміло, ціна буде досить високою", - підкреслив депутат.

Подорожчання м’яса та яєць

На зростання цін на м’ясо та яйця впливають світові біржі. У цьому сезоні значно подорожчали пшениця, кукурудза та соя, які є основними компонентами комбікормів. Це, у свою чергу, підвищує собівартість продукції тваринництва.

Прогноз щодо соняшникової олії

Найближчими місяцями може зрости вартість соняшникової олії. Причинами цього є засуха у традиційних регіонах вирощування соняшника на півдні та сході України. Зниження врожайності (у середньому 300–700 кг із гектара) та низький рівень олійності насіння створюють дефіцит цієї продукції як в Україні, так і в світі.

"Здорожчання буде. Взагалі, на сьогодні, можна сказати, дефіцит соняшникової олії в світі, її не вистачає", - зазначив Соломчук.

Що це означає для споживачів

Українцям слід бути готовими до подорожчання основних категорій продуктів. Уряд та аграрний сектор продовжують аналізувати ситуацію, щоб мінімізувати негативні наслідки для внутрішнього ринку.