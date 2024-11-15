Цены на продукты продолжат расти: прогноз на ближайшие месяцы

Овощи: рост цен и возможный импорт

Соломчук объяснил, что основной причиной подорожания овощей станет нехватка мест для их хранения. По его словам, часть урожая может потерять качество или испортиться, из-за чего супермаркеты будут вынуждены переключиться на импорт.

"Импорт будет куплен за евро и, разумеется, цена будет достаточно высокой.", - заявил депутат.

Подорожание мяса и яиц

На рост цен на мясо и яйца влияют мировые биржи. Дмитрий Соломчук указал, что в этом сезоне значительно подорожали пшеница, кукуруза и соя, которые используются для производства комбикормов. Это, в свою очередь, повышает себестоимость животноводческой продукции.

Прогноз по подсолнечному маслу

В ближайшие месяцы может вырасти цена на подсолнечное масло. Причиной этого стала засуха в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивается подсолнечник. Уменьшение урожайности (в среднем 300–700 кг с гектара) и снижение уровня масличности семян приведут к дефициту масла не только в Украине, но и в мире.

"Подорожание будет. Вообще, на сегодняшний день, можно сказать, дефицит подсолнечного масла в мире, его не хватает", - подчеркнул Соломчук.

Что это значит для потребителей

Украинцы должны быть готовы к повышению цен на ключевые категории продуктов. Правительство и аграрный сектор продолжают анализировать ситуацию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для внутреннего рынка.