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Цены на продукты продолжат расти: прогноз на ближайшие месяцы

Фото: Дмитрий Соломчук, народный депутат ВР (facebook.com.d.solomchuk)
Автор: Владислава Ткаченко

Цены на основные продукты питания в Украине продолжат расти в ближайшие месяцы. Подорожание затронет овощи, мясо, яйца и масло, и эти изменения продолжат ощущаться как зимой, так и весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины Дмитрия Соломчука во время брифинга в Media Center Ukraine.

Овощи: рост цен и возможный импорт

Соломчук объяснил, что основной причиной подорожания овощей станет нехватка мест для их хранения. По его словам, часть урожая может потерять качество или испортиться, из-за чего супермаркеты будут вынуждены переключиться на импорт.

"Импорт будет куплен за евро и, разумеется, цена будет достаточно высокой.", - заявил депутат.

Подорожание мяса и яиц

На рост цен на мясо и яйца влияют мировые биржи. Дмитрий Соломчук указал, что в этом сезоне значительно подорожали пшеница, кукуруза и соя, которые используются для производства комбикормов. Это, в свою очередь, повышает себестоимость животноводческой продукции.

Прогноз по подсолнечному маслу

В ближайшие месяцы может вырасти цена на подсолнечное масло. Причиной этого стала засуха в южных и восточных регионах Украины, где традиционно выращивается подсолнечник. Уменьшение урожайности (в среднем 300–700 кг с гектара) и снижение уровня масличности семян приведут к дефициту масла не только в Украине, но и в мире.

 "Подорожание будет. Вообще, на сегодняшний день, можно сказать, дефицит подсолнечного масла в мире, его не хватает", - подчеркнул Соломчук.

Что это значит для потребителей

Украинцы должны быть готовы к повышению цен на ключевые категории продуктов. Правительство и аграрный сектор продолжают анализировать ситуацию, чтобы минимизировать возможные негативные последствия для внутреннего рынка.

Напомним,что средняя цена на картофель в Украине составляет 31,87 гривны за килограмм. Это в два раза дороже, чем было в этот период в прошлом году.

Кроме того,цены на хлеб массовых сортов за год в Украине выросли на 13%. По прогнозам экспертов, эта продукция будет дорожать и дальше.

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