Ціни на продукти з початку року зросли більш ніж на чверть: що дорожчає найшвидше

Середні ціни на продукти харчування у вересні 2022 року, порівняно з груднем минулого року, зросли 27,4%. Це вище за загальну інфляцію в Україні, яка склала 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали фрукти - на 75,9%, овочі - на 42,0%, риба та рибопродукти - 37,6%, цукор - на 32,5% хліб та хлібопродукти - на 28,9% %, макаронні вироби - на 25,8%.

Окрім того, олія подорожчала на 19,9%, м'ясо та м'ясопродукти - на 19,8%, хліб - на 17,2%, сир та сир - на 16,4%, соняшникова олія - на 14,0%, молоко на 10,5%, яйця - 1,8%.