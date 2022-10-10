Цены на продукты с начала года выросли более чем на четверть: что дорожает быстрее всего

Средние цены на продукты питания в сентябре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 27,4%. Это выше общей инфляции в Украине, которая составила 21,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали фрукты - на 75,9%, овощи - на 42,0%, рыба и рыбопродукты - 37,6%, сахар - на 32,5% хлеб и хлебопродукты - на 28,9%, макаронные изделия - на 25,8%.

Кроме того, масло подорожало на 19,9%, мясо и мясопродукты - на 19,8%, хлеб - на 17,2%, сыр и творог - на 16,4%, подсолнечное масло - на 14,0%, молоко на 10,5%, яйца - 1,8%.