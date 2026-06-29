Ціни на продукти після вихідних: що змінилося в супермаркетах 29 червня

В українських супермаркетах оновилися цінники на базові продукти. Вартість більшості товарів залишилася незмінною, проте на деякі позиції ціни переглянули.
РБК-Україна розповідає, які ціни пропонують мережі магазинів у понеділок, 29 червня.
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Найпомітніша зміна після вихідних зафіксована у категорії курячих яєць:
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 29 червня (інфографіка РБК-Україна)
У понеділок, 29 червня, зафіксовані такі ціни на хліб:
Ситуація в бакалійних відділах супермаркетів не змінилася. "Сільпо" продовжує утримувати найнижчу ціну завдяки власному імпорту, тоді як в інших мережах крупа коштує в чотири рази дорожче:
У молочних відділах після вихідних жоден цінник не змінився.
Ціни на соняшникову рафіновану олію об'ємом 0,5 літра також залишилися на колишньому рівні: