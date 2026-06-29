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Цены на продукты после выходных: что изменилось в супермаркетах 29 июня

16:42 29.06.2026 Пн
3 мин
Среди главных изменений дня в супермаркетах - рост цены на яйца
aimg Мария Кучерявец
Фото: Цены на продукты изменились (инфографика РБК-Украина)

В украинских супермаркетах обновились ценники на базовые продукты. Стоимость большинства товаров осталась неизменной, однако некоторые позиции цены пересмотрели.

РБК-Украина рассказывает, какие цены предлагают сети магазинов в понедельник, 29 июня.

Главное:

  • Хлеб - без изменений в большинстве сетей, но в "Ашане" подешевел с 21,30 грн до 14,50 грн.
  • Гречка - цены не изменились. Самая дешевая по-прежнему у "Сильпо" - 15,69 грн/кг.
  • Яйца - в "Сильпо" после скидки подорожали с 48,50 грн до 52,28 грн за десяток.
  • Молоко - цены остались на уровне пятницы.
  • Масло растительное - в большинстве сетей без изменений, самая низкая цена в "Ашане".

Яйца: подорожание в "Сельпо"

Самая заметная смена после выходных зафиксирована в категории куриных яиц:

  • "Сильпо": яйца марки "Пашот" (10 шт.) подорожали на 3,78 грн - теперь их стоимость составляет 52,28 грн (в пятницу была 48,50 грн).
  • "Ашан": цена за 1 штуку категории С1 осталась на уровне пятницы - 3,30 грн 33,00 грн за десяток).
  • АТБ и Novus сохранили прежние цены - 50,90 грн и 50,99 грн за десяток соответственно.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)

Хлеб: стабильность цен

В понедельник, 29 июня, зафиксированы следующие цены на хлеб:

  • "Сільпо" (ржаной диабетический "Формула смаку", 300 г) - 13,79 грн.
  • "Ашан" (белый пшеничный "Формула смаку", 350 г) - 14,50 грн (примечание: в пятницу цена на пшеничную половинку составляла до 21,30 грн).
  • АТБ (тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн (без изменений).
  • Novus ("Украинский" половинка "Marka Promo", 400 г) - 25,79 грн (без изменений).

Гречка: большой ценовой разрыв сохраняется

Ситуация в бакалейных отделах супермаркетов не изменилась. "Сильпо" продолжает удерживать самую низкую цену благодаря собственному импорту, в то время как в других сетях крупа стоит в четыре раза дороже:

  • "Сильпо" (ТМ "Extra!", 1кг) - 15,69 грн.
  • АТБ (ТМ "Разумный выбор", 1кг) - 65,90 грн.
  • Novus (ТМ "Marka Promo", 1кг) - 65,99 грн.
  • "Ашан" (ядрица "Auchan", 1кг) - 69,90 грн.
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Молоко: без изменений

В молочных отделах после выходных ни один ценник не изменился.

  • АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн.
  • "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн.
  • "Ашан" ("Auchan" 2,6%, 400 г) - 21,90 грн.
  • Novus ("Житомирский молочный завод" 2,5%, упаковки 900 г) - 34,99 грн.

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное рафинированное масло объемом 0,5 литра также остались на прежнем уровне:

  • "Ашан" ("Auchan") - 48,20 грн.
  • АТБ ("Своя линия") - 53,13 грн.
  • "Сильпо" ("Премия") - 55,49 грн.
  • Novus ("Щедрый Дар") - 64,62 грн.

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