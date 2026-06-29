Цены на продукты после выходных: что изменилось в супермаркетах 29 июня

В украинских супермаркетах обновились ценники на базовые продукты. Стоимость большинства товаров осталась неизменной, однако некоторые позиции цены пересмотрели.
РБК-Украина рассказывает, какие цены предлагают сети магазинов в понедельник, 29 июня.
Главное:
Самая заметная смена после выходных зафиксирована в категории куриных яиц:
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)
В понедельник, 29 июня, зафиксированы следующие цены на хлеб:
Ситуация в бакалейных отделах супермаркетов не изменилась. "Сильпо" продолжает удерживать самую низкую цену благодаря собственному импорту, в то время как в других сетях крупа стоит в четыре раза дороже:
В молочных отделах после выходных ни один ценник не изменился.
Цены на подсолнечное рафинированное масло объемом 0,5 литра также остались на прежнем уровне: