Цены на продукты после выходных: что изменилось в супермаркетах 29 июня

Главное: Хлеб - без изменений в большинстве сетей, но в "Ашане" подешевел с 21,30 грн до 14,50 грн.

- без изменений в большинстве сетей, но в "Ашане" подешевел с 21,30 грн до 14,50 грн. Гречка - цены не изменились. Самая дешевая по-прежнему у "Сильпо" - 15,69 грн/кг.

- цены не изменились. Самая дешевая по-прежнему у "Сильпо" - 15,69 грн/кг. Яйца - в "Сильпо" после скидки подорожали с 48,50 грн до 52,28 грн за десяток.

- в "Сильпо" после скидки подорожали с 48,50 грн до 52,28 грн за десяток. Молоко - цены остались на уровне пятницы.

- цены остались на уровне пятницы. Масло растительное - в большинстве сетей без изменений, самая низкая цена в "Ашане".

Яйца: подорожание в "Сельпо"

Самая заметная смена после выходных зафиксирована в категории куриных яиц:

"Сильпо": яйца марки "Пашот" (10 шт.) подорожали на 3,78 грн - теперь их стоимость составляет 52,28 грн (в пятницу была 48,50 грн).

(в пятницу была 48,50 грн). "Ашан": цена за 1 штуку категории С1 осталась на уровне пятницы - 3,30 грн 33,00 грн за десяток).

за десяток). АТБ и Novus сохранили прежние цены - 50,90 грн и 50,99 грн за десяток соответственно.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 29 июня (инфографика РБК-Украина)

Хлеб: стабильность цен

В понедельник, 29 июня, зафиксированы следующие цены на хлеб:

"Сільпо" (ржаной диабетический "Формула смаку", 300 г) - 13,79 грн.

"Ашан" (белый пшеничный "Формула смаку", 350 г) - 14,50 грн (примечание: в пятницу цена на пшеничную половинку составляла до 21,30 грн).

(примечание: в пятницу цена на пшеничную половинку составляла до АТБ (тостовой "Кристинополь", 300 г) - 23,90 грн (без изменений).

(без изменений). Novus ("Украинский" половинка "Marka Promo", 400 г) - 25,79 грн (без изменений).

Гречка: большой ценовой разрыв сохраняется

Ситуация в бакалейных отделах супермаркетов не изменилась. "Сильпо" продолжает удерживать самую низкую цену благодаря собственному импорту, в то время как в других сетях крупа стоит в четыре раза дороже:

"Сильпо" (ТМ "Extra!", 1кг) - 15,69 грн.

АТБ (ТМ "Разумный выбор", 1кг) - 65,90 грн.

Novus (ТМ "Marka Promo", 1кг) - 65,99 грн.

"Ашан" (ядрица "Auchan", 1кг) - 69,90 грн.

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Молоко: без изменений

В молочных отделах после выходных ни один ценник не изменился.

АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 20,30 грн .

. "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн .

. "Ашан" ("Auchan" 2,6%, 400 г) - 21,90 грн .

. Novus ("Житомирский молочный завод" 2,5%, упаковки 900 г) - 34,99 грн.

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное рафинированное масло объемом 0,5 литра также остались на прежнем уровне: