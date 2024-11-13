Ціни пішли вгору: які продукти найбільше подорожчали за останній місяць

Ціни на продукти в Україні за жовтень 2024 року зросли в середньому на 0,9%. Найбільше подорожчали овочі, яйця, олія, яблука та картопля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у жовтні 2024 року середні ціни на моркву зросли на 29,2% до 21,5 гривні за кілограм. Картопля подорожчала на 25,9% до 25,1 гривень за кілограм, буряк на 15,1% до 16,4 гривень за кілограм.

Ціни на яйця зросли на 18,5% до 41,8 гривні за десяток. Пачка олії 200 г подорожчала на 7,7% до 91,5 гривень.

Цукор подешевшав на 4,4% - до 33,6 гривень за кілограм.

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у жовтні 2024 року:

горілка подорожчала на 0,4% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 2,3% до 112,9 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 1,1% до 33,6 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 2,6% до 113,7 гривні за пачку.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція в Україні у жовтні становила 1,8%. Продукти харчування та безалкогольні напої за жовтень подорожчали на 3,2%. Найбільше подорожчали яйця – овочі – на 18,2%.

За даними НБУ, найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозиції окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

Очікується, що інфляція піде на спад навесні 2025 року.