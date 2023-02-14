Ціни на пальне впали за останній місяць: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Державна служба статистики України зафіксувала зниження цін на пальне у січні 2023 року. Найбільше подешевшав автогаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, у січні, порівняно з груднем 2022 року, бензин А-92 подешевшав на 1,7% до 49,1 гривень за літр, бензин А-95 на 2,0% до 50,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 1,6% до 54,1 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 3,5% до 28,1 гривень за літр.