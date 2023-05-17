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Ціни падають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС

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Україна, Середа 17 травня 2023 15:47
Ціни падають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 17 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 45,21 гривні за літр (-0,06 гривні), на дизельне пальне 43,88 гривні за літр (-0,15 гривні), на автогаз 21,84 гривні за літр. (0,00 грн).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни падають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent впали нижче за 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

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Ціни на бензин
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