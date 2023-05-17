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Нафта дешевшає на тлі переговорів щодо стелі держборгу США

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Токіо, Середа 17 травня 2023 08:22
Нафта дешевшає на тлі переговорів щодо стелі держборгу США Фото: Ціни на нафту знижуються 17 травня через побоювання дефолту в США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в середу, 17 травня, трохи знизилися. Переговори щодо підвищення стелі держборгу США продовжують тиснути на ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,05% - до 74,88 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 0,05% - до 70,84 доларів.

Міністерство фінансів США підрахувало, що Сполучені Штати вступлять у дефолт вже 1 червня, якщо Конгрес не підніме стелю держборгу.

"Настрої погіршилися на тлі переговорів щодо стелі боргу США, що зайшли в глухий кут... Побоювання рецесії знову вплинули на світові ринки", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

У Китаї квітневе зростання промислового виробництва та роздрібних продажів виявилося нижчим за прогнози, що говорить про те, що економіка втратила імпульс на початку другого кварталу.

"Ціни на сиру нафту залишаються високими, оскільки трейдери енергоресурсів просто не можуть позбутися занепокоєння глобальним попитом. Неважливо, наскільки всі оптимістичні щодо другої половини року в Китаї, поточна ситуація занадто розчаровує", - сказав Едвард Мойя, аналітик OANDA.

Ринки уважно стежать за будь-якими новими кроками щодо розширення санкцій проти Росії з боку лідерів "Великої сімки" (G7) під час їхньої зустрічі в Японії 19-21 травня.

"Велика сімка" планує посилити боротьбу з ухиленням від санкцій за участю третіх країн, прагнучи обмежити майбутнє виробництво енергії в Росії та припинити торгівлю, яка підтримує російську армію.

Нагадаємо, МЕА прогнозує, що світовий попит на нафту зросте на 2,2 млн. барелів на добу в річному обчисленні в 2023 році до середнього рівня 102 млн. барелів на добу.

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