Нафта дорожчає на тлі планів США поповнити стратегічний резерв

Ціни на нафту зростають другий день у вівторок, 16 травня, на тлі планів США закупити нафту для свого стратегічного нафтового резерву (SPR) і лісових пожеж, що вирують у Канаді, які посилили побоювання з приводу поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,4% до 75,53 доларів за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 0,4% до 71,38 доларів. Обидва бенчмарки виросли більш ніж на 1% у понеділок, перервавши трисесійну смугу невдач.

Міністерство енергетики США заявило в понеділок, що придбає 3 млн барелів сирої нафти для SPR з постачанням у серпні, і попросило подати пропозиції до 31 травня.

"Ринок отримав імпульс від очікувань, що викуп США нафти для стратегічного резерву продовжиться, якщо ціни на WTI впадуть близько або нижче за 70 доларів за барель", - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Обсяг нафтопереробних заводів Китаю у квітні зріс на 18,9% порівняно з минулим до другого рекордного рівня, показали дані у вівторок.

"Попит у Китаї продовжує демонструвати ознаки покращення. Дані про транспорт показують зростання використання автомобілів, тоді як міжнародні авіаперевезення зростають", - зазначають аналітики ANZ.

Ціни на нафту у вівторок також отримали підтримку через побоювання щодо пропозиції, викликаної лісовими пожежами в Канаді.

Масові пожежі в Альберті, Канада, змусили понад 30 000 людей залишити свої будинки в якийсь момент і закрили щонайменше 319 000 барелів нафтового еквівалента на день або 3,7% національного виробництва.

Світові постачання сирої нафти також можуть скоротитися у другому півріччі, оскільки ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти) та її союзники, включаючи Росію, планують додаткові скорочення видобутку.

З іншого боку, видобуток нафти в США із семи найбільших сланцевих басейнів має зрости у червні до рекордно високого рівня, показали дані Управління енергетичної інформації.

Аналітики обережно ставляться до поточного відскоку цін. "З такою великою невизначеністю, пов'язаною з макросередовищом, відсутність будь-яких сильних сигналів із фізичного ринку, ймовірно, призведе до того, що ціни на нафту залишаться під тиском", - кажуть аналітики ANZ.

За словами Леона Лі, аналітика CMC Markets, глобальна макроекономічна ситуація та фундаментальні показники попиту та пропозиції енергоносіїв у Європі будуть ключовими чинниками ціноутворення у другій половині 2023 року.