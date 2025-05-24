Ціни на навчання зростають: які спеціальності у 2025 стануть найдорожчими

Чому зростуть ціни

За словами посадовця, попри високу популярність цих спеціальностей, ринок праці ними перенасичений. Наприклад, у 2024 році на "право" вступило понад 5700 студентів, але лише 738 отримали бюджетне місце. Решта навчались за контрактом.

"Ми всім комунікуємо: ринок праці в цих спеціальностях переповнений. Якщо хочете - вчіться, але це буде дорого", - наголосив Винницький.

Що зміниться

Для 16 найбільш популярних, але перенасичених ринку спеціальностей (зокрема "право", "економіка", "менеджмент", "туризм", "журналістика") вперше встановлено індикативну собівартість - тобто, контракт коштуватиме стільки ж, скільки держава витрачає на бюджетника.

Це має на меті усунути перекіс, коли за контрактом навчаються студенти з нижчими балами, а держава фактично дотує їх через систему.

Альтернатива: агрономія дешевша й затребуваніша

На відміну від перенасичених спеціальностей, напрямки на кшталт агрономії залишаються доступними: вартість контракту - близько 30-35 тисяч гривень на рік, тоді як держава платить до 60 тисяч за бюджетне місце.

"Це шанс, що хтось, хто хотів бути економістом, обере агрономію - дешевше й більше шансів працювати за фахом", - зазначив Винницький.